Bütçe Yapmak Sıkıcı mı? Hayatını Kolaylaştıracak Eğlenceli Bütçeleme Yöntemleri

Bütçeleme yaparken her zaman mükemmel olmak mümkün değil ve bu da gayet normal! Küçük hatalar yaptığınız zaman kendinizi suçlamak motivasyonunuza zarar verir. Bu nedenle bütçenize odaklanmanız ve daha iyi bir plan yapmak için çalışmanız önemlidir. Küçük hatalar için esneklik payı bırakabilir, hataların bu sürecin bir parçası olduğunu kabul edebilirsiniz.