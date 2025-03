Bütçe Yapmak Sıkıcı mı? Hayatını Kolaylaştıracak Eğlenceli Bütçeleme Yöntemleri

Bütçenize sadık kaldığınız her gün, her hafta ya da her ay küçük ödüller belirleyebilirsiniz. Kendinize favori kahvenizi ısmarlamak, küçük bir alışveriş yapmak veya sevdiğiniz bir aktiviteye katılmak size kendinizi çok daha iyi hissettirebilir. Aşırı harcamaya sebep olmayan, ancak sizi mutlu edecek bu ödüller bütçeleme motivasyonunuz üzerinde olumlu etki sahibidir.