Bursa'da 6 Gün Daha Sular Kesiliyor! Bursa'da Sular Ne Zaman Kesilecek, Ne Zaman Gelecek?
İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık, ülkemize zor günler yaşatıyor. Yağışsız geçen günlerin ardından barajlarda doluluk oranı gittikçe düşüyor. Su seviyelerinin kritik düzeye düşmesinin ardından harekete geçildi. Başta Bursa olmak üzere birkaç şehrimizde planlı su kesintileri uygulanıyor.
BUSKİ, 10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan planlı su kesintisinin uzatılacağını açıkladı. Buna göre Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, Kestel, Karacabey gibi ilçelerde su kesintileri başlıyor.
Peki bugün Bursa'da sular ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek? Bursa hangi ilçelerde sular kesilecek?
İşte Bursa 16-22 Ekim su kesintisi listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16-17 Ekim ve 19-20 Ekim Bursa Su Kesintisi
17-18 Ekim ve 20-21 Ekim Bursa Su Kesintisi
18-19 Ekim ve 21-22 Ekim Bursa Su Kesintisi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın