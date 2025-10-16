Bursa'da 6 Gün Daha Sular Kesiliyor! Bursa'da Sular Ne Zaman Kesilecek, Ne Zaman Gelecek?

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık, ülkemize zor günler yaşatıyor. Yağışsız geçen günlerin ardından barajlarda doluluk oranı gittikçe düşüyor. Su seviyelerinin kritik düzeye düşmesinin ardından harekete geçildi. Başta Bursa olmak üzere birkaç şehrimizde planlı su kesintileri uygulanıyor.

BUSKİ, 10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan planlı su kesintisinin uzatılacağını açıkladı. Buna göre Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, Kestel, Karacabey gibi ilçelerde su kesintileri başlıyor.

Peki bugün Bursa'da sular ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek? Bursa hangi ilçelerde sular kesilecek?

İşte Bursa 16-22 Ekim su kesintisi listesi.