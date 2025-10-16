onedio
Bursa'da 6 Gün Daha Sular Kesiliyor! Bursa'da Sular Ne Zaman Kesilecek, Ne Zaman Gelecek?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 09:28

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık, ülkemize zor günler yaşatıyor. Yağışsız geçen günlerin ardından barajlarda doluluk oranı gittikçe düşüyor. Su seviyelerinin kritik düzeye düşmesinin ardından harekete geçildi. Başta Bursa olmak üzere birkaç şehrimizde planlı su kesintileri uygulanıyor. 

BUSKİ, 10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan planlı su kesintisinin uzatılacağını açıkladı. Buna göre Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, Kestel, Karacabey gibi ilçelerde su kesintileri başlıyor. 

Peki bugün Bursa'da sular ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek? Bursa hangi ilçelerde sular kesilecek? 

İşte Bursa 16-22 Ekim su kesintisi listesi.

Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nden 'Yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur.' açıklaması yapıldı.

Ekim ayının başından itibaren uygulanan su kesintilerinin süresi uzatıldı. Bursa'da bu kez 6 gün boyunca sular planlanan saatler içerisinde kesilecek.

Bursa'da Sular Ne Zaman Kesilecek?

Bursa'da sular 16-22 Ekim tarihleri arasında kesilecek. Bursa planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla uygulanacak ve merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak yapılacak. 

Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.

Bursa'da Sular Ne Zaman Gelecek?

Bursa'da sular 22 Ekim tarihinden itibaren gelecek. Bu tarihe kadar belirli saatlerde 12 saat boyunca sular kesik olacak.

16-17 Ekim ve 19-20 Ekim Bursa Su Kesintisi

16 Ekim 2025 Perşembe günü su kesintisi 17.00'de başlayacak ve 17 Ekim 2025 Cuma 05.00'te sona erecek. 

19 Ekim 2025 Pazar günü başlayan su kesintisi, 20 Ekim 2025 Pazartesi 05.00'te sona erecek.

Bu kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler görselde verilmiştir.

17-18 Ekim ve 20-21 Ekim Bursa Su Kesintisi

Bursa'da 17 Ekim 2025 Cuma 17.00'de başlayan su kesintisi, 18 Ekim 2025 Cumartesi 05.00'e kadar sürecek. Sular 12 saat kesik olacak.

20-21 Ekim tarihlerinde de Pazartesi 17.00 ila Salı 05.00 arasında sular kesik olacak.

Bu kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler görselde verilmiştir.

18-19 Ekim ve 21-22 Ekim Bursa Su Kesintisi

18 Ekim 2025 Cumartesi 17.00'de başlayan su kesintisi 19 Ekim Pazar 05.00'e kadar sürecek. Sular 12 saat boyunca kesik olacak.

21 Ekim 2025 Salı 17.00'de başlayan su kesintisi 22 Ekim Çarşamba 05.00'te sona erecek.

Bu kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler görselde verilmiştir.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
