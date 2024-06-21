Burcunu Seç, Sana Özel Cilt Bakım Rutini Oluşturalım!
Burcunu Seç, Sana Özel Cilt Bakım Rutini Oluşturalım!
Burcunu seç, sana özel bir cilt bakım rutini oluşturalım. Unutma, cildine ayırdığın bu zaman senin kendine yapacağın bir iyilik!
Hadi başlayalım!👇
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1. Burcunu öğrenerek teste başlayalım!
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2. Biraz daha detaylandıralım :) Hangi ayda doğdun peki?
3. Yani ayın kaçında doğdun?
4. Doğduğun yılın son rakamı ne?
5. Burcunun özelliklerini taşıdığını düşünüyor musun?
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