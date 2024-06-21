Burcunu Seç, Sana Özel Cilt Bakım Rutini Oluşturalım!

Cilt bakımına saatlerini ayıramazsın, üşenirsin bir kere. Bu sebeple sana basit bir rutin önereceğiz. Sabah ve akşam, cilt tipine uygun nazik bir temizleyici ile yüzünü temizle. Ardından cilt tipine uygun hafif bir nemlendirici kullanarak cildinin nem ihtiyacını karşıla. Son olarak, mevsim ayırmadan güneş koruyucu kullanmayı unutma.

Not: Cilt bakımı konusunda uzman değiliz ve burada paylaşılanlar genel bilgilerdir. Her cildin farklı ihtiyaçları vardır, bu nedenle önerilen rutinleri uygulamadan önce bir dermatolog veya uzman doktora danışmanız önemlidir.