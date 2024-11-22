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Senin Cildin Kışa Ne Kadar Hazır?

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etiket Senin Cildin Kışa Ne Kadar Hazır?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 18:01

Soğuk havalar kapıda, peki senin cildin kışa hazır mı? Cildini kışa nasıl hazırlayabileceğini öğrenmek istiyorsan haydi başlayalım! 👇

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1. Kış geldiğinde cilt bakım rutinin değişiyor mu?

2. Kışın tercih ettiğin favori içeceğin hangisi?

3. Peki cildini soğuktan korumak için en çok hangi ürünü tercih edersin?

4. Senin için kış mevsimini tanımlayan şey ne?

5. Söyle bakalım, senin favori kış meyven hangisi?

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6. Kış geldiğinde seni en çok korkutan şey nedir?

7. Şimdi de kış aylarında tercih edeceğin bir makyaj stili seç bakalım. 👇

8. Kış aylarında cilt bakımın haricinde başka neye dikkat edersin?

Senin cildin kışa tamamen hazır!

Sen cildine öyle bir özen gösteriyorsun ki adeta kışın soğuk günlerine karşı bir zırh oluşturuyor! Nemlendiriciler, serumlar ve güneş kremleri gibi ürünleri düzenli kullanman sayesinde cildin her zaman ışıl ışıl parlıyor. Kış aylarında cildine ekstra bir özen gösteriyorsun ve bu çabanın sonuçlarını da alıyorsun. Kış boyunca bu rutine sadık kalırsan, cildin her zaman taze ve canlı görünecek!

Cildin kışa hazır ama birkaç düzenleme gerek!

Sen cildini kışa hazırlarken bazı detayları gözden kaçırıyor olabilirsin. Nemlendirici kullanımını artırarak cildine daha fazla destek olabilirsin. Ayrıca, soğuk havalarda dudak balmı ve el kremini çantandan eksik etmemeyi de unutma! Cilt bakımına daha fazla vakit ayırırsan, kışı çok daha rahat geçirebilirsin!

Cildin kışa pek hazır değil!

Kış soğukları geldi sayılır ama sen cildinle pek ilgilenememişsin! Cildin kuruyor, pul pul oluyor ya da cansız mı görünüyor? Merak etme, daha fazla nemlendirici kullanarak ve haftada bir cildini nazikçe arındırarak bu durumu toparlayabilirsin. Soğuk havalarda güneş kremi kullanmayı da unutma! Cildin kışı rahat geçirsin diye biraz daha özen göstermeye ne dersin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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