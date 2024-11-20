Hangi Popüler Cilt Bakım Rutini Tam Senlik?

Eğer karmaşık ve uzun cilt bakım rutinleri seni zorlayacaksa, o zaman basit ama etkili bir yöntemi tercih etmelisin! Bu popüler rutin sadece 3 adım içeriyor: Temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucu. Sabah ve akşam yüzünü nazik bir temizleyici ile yıka, ardından hafif bir nemlendirici uygula. Güne çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu kullanarak cildini UV ışınlarından koru. Bu basit ama etkili rutinle cildin her zaman sağlıklı ve ışıltılı kalacak!