Yeni Şafak Yazarı Adrese Teslim Kadrolara Tepki Gösterdi YÖK'ü Eleştirdi

İstanbul Okan Üniversitesi, işletme ve yönetim bilimleri fakültesi, turizm ve otel işletme bölümüne profesör alınacağı ilanında direkt olarak öğretim üyesi Asım Saldanlı’nın adını yazmıştı. Söz konusu Prof. Dr. Asım Saldanlı, bilgisinin olmadığını ifade ederek suç duyurusunda bulunacağını ifade etmiş ve “Tüm akademik hayatım boyunca ne kimseden bir torpil bekledim ne de hak etmediğim bir pozisyona gelmek için uğraş verdim” demişti. (Kaynak: Cumhuriyet/Cengiz Karagöz)