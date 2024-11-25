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Yeni Şafak Yazarı Adrese Teslim Kadrolara Tepki Gösterdi YÖK'ü Eleştirdi

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Yeni Şafak Yazarı Adrese Teslim Kadrolara Tepki Gösterdi YÖK'ü Eleştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.11.2024 - 13:33

Türkiye’nin acı gerçeklerinden birisi de “adrese teslim” ilanlar. Üniversiteler yayımladığı kadrolarda aranılan niteliklerinde alınacağı önceden belirlenmiş kişileri adeta A’dan Z’ye tarif ediyor. İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, kişiye özel ilanlara dair tepkisini bugün yayımlanan yazısında dile getirdi.

Ünlü yazısında, 'Öyle ki bazı üniversitelerin ilanlarında, alınacak akademisyenin sadece adına yer verilmediğine şahit oluyoruz' dedi. YÖK'ün bu konuda bir adım atmadığı mesajını da veren Ünlü, 'Önüne geçilmesi mümkündür ama YÖK’ün izlemeyi çok sevdiği anlaşılıyor' ifadelerini kullandı. 

Kaynak

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Kişiye özel, akrabaya özel ilan ağızlarımızı açık bırakırken tepkilere rağmen ne bir geri adım atılıyor ne de bu uygulamaya son veriliyor.

Kişiye özel, akrabaya özel ilan ağızlarımızı açık bırakırken tepkilere rağmen ne bir geri adım atılıyor ne de bu uygulamaya son veriliyor.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) öğretim üyeliğinde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklenmişti. Ancak üniversiteler bunu dikkate almıyor.

Son dönemlerde dikkat çeken kişiye özel ilanların birkaçına göz atalım:

Son dönemlerde dikkat çeken kişiye özel ilanların birkaçına göz atalım:

  • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi’ne “Şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları bulunan” yardımcı doçent alacaktı. Bu ilana tepkiler gelince üniversite alımı iptal etti. (Kaynak: Sözcü/Deniz Ayhan)

  • İstanbul Okan Üniversitesi, işletme ve yönetim bilimleri fakültesi, turizm ve otel işletme bölümüne profesör alınacağı ilanında direkt olarak öğretim üyesi Asım Saldanlı’nın adını yazmıştı. Söz konusu Prof. Dr. Asım Saldanlı, bilgisinin olmadığını ifade ederek suç duyurusunda bulunacağını ifade etmiş ve “Tüm akademik hayatım boyunca ne kimseden bir torpil bekledim ne de hak etmediğim bir pozisyona gelmek için uğraş verdim” demişti. (Kaynak: Cumhuriyet/Cengiz Karagöz)

  • Selçuk Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı için alınacak olan profesör için yalnızca “Dünyada mutluluğun formülü konusunda çalışmaları olmak” koşulu arandı. (Kaynak: Cumhuriyet/Şevval Aydoğan)

Adrese özel atamalar bugün iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin konusu oldu. Gazete yazarı Ahmet Ünlü, adrese teslim kadro ilanlarına tepki gösteren ve YÖK’ü eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Adrese özel atamalar bugün iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin konusu oldu. Gazete yazarı Ahmet Ünlü, adrese teslim kadro ilanlarına tepki gösteren ve YÖK’ü eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Kaynak

“Bilim yuvası olan üniversiteler hiçbir kural tanımadan kişiye özel ilanlara devam ediyor."

“Bilim yuvası olan üniversiteler hiçbir kural tanımadan kişiye özel ilanlara devam ediyor."

'İlanlar dikkatlice incelendiğinde kişiye özel ilanların rutin hale geldiği görülmektedir. Öyle ki bazı ilanlarda sadece alınacak akademisyenin sadece adına yer verilmediğine şahit oluyoruz.' diyen Ünlü, YÖK’ün bu konuda adım atmadığını ifade etti.

"YÖK’ün izlemeyi çok sevdiği anlaşılıyor."

"YÖK’ün izlemeyi çok sevdiği anlaşılıyor."

'Yaşananlar bize YÖK’ün sistem kurmadan yola devam ettiğini gösteriyor. Halbuki kurulacak sistemle üniversitelerin kişiye özel ilanlarının önüne geçilmesi mümkündür.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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