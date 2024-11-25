Yeni Şafak Yazarı Adrese Teslim Kadrolara Tepki Gösterdi YÖK'ü Eleştirdi
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Yeni Şafak Yazarı Adrese Teslim Kadrolara Tepki Gösterdi YÖK'ü Eleştirdi
Türkiye’nin acı gerçeklerinden birisi de “adrese teslim” ilanlar. Üniversiteler yayımladığı kadrolarda aranılan niteliklerinde alınacağı önceden belirlenmiş kişileri adeta A’dan Z’ye tarif ediyor. İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, kişiye özel ilanlara dair tepkisini bugün yayımlanan yazısında dile getirdi.
Ünlü yazısında, 'Öyle ki bazı üniversitelerin ilanlarında, alınacak akademisyenin sadece adına yer verilmediğine şahit oluyoruz' dedi. YÖK'ün bu konuda bir adım atmadığı mesajını da veren Ünlü, 'Önüne geçilmesi mümkündür ama YÖK’ün izlemeyi çok sevdiği anlaşılıyor' ifadelerini kullandı.
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Kişiye özel, akrabaya özel ilan ağızlarımızı açık bırakırken tepkilere rağmen ne bir geri adım atılıyor ne de bu uygulamaya son veriliyor.
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Son dönemlerde dikkat çeken kişiye özel ilanların birkaçına göz atalım:
Adrese özel atamalar bugün iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin konusu oldu. Gazete yazarı Ahmet Ünlü, adrese teslim kadro ilanlarına tepki gösteren ve YÖK’ü eleştiren bir yazı kaleme aldı.
“Bilim yuvası olan üniversiteler hiçbir kural tanımadan kişiye özel ilanlara devam ediyor."
"YÖK’ün izlemeyi çok sevdiği anlaşılıyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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