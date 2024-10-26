Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yeni Şafak’ın Bulmacada Şehit Zahide Güçlü Ekici’yi Sorması Sosyal Medyada Tepki Çekti

Yeni Şafak’ın Bulmacada Şehit Zahide Güçlü Ekici’yi Sorması Sosyal Medyada Tepki Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.10.2024 - 19:32

Makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, hafta içi Ankara’da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında şehit olan 5 vatandaşımızdan biriydi. Yeni Şafak gazetesinin, bugün okuyucuları için hazırladığı çengel bulmacada şehit Zahide Güçlü Ekici’ye yer vermesi sosyal medyada tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Terör örgütü PKK, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan savunmaya sanayinin önemli kuruluşu TUSAŞ’a terör saldırısı düzenlemiş ve 5 vatandaşımızı şehit etmişti.

Terör örgütü PKK, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan savunmaya sanayinin önemli kuruluşu TUSAŞ’a terör saldırısı düzenlemiş ve 5 vatandaşımızı şehit etmişti.

TUSAŞ’ta başmühendis olarak çalışan Zahide Güçlü Ekici de saldırıda şehit olanlardan biriydi.

TUSAŞ’ta başmühendis olarak çalışan Zahide Güçlü Ekici de saldırıda şehit olanlardan biriydi.

Yeni Şafak gazetesi, bugün okuyucuları için hazırladığı çengel bulmacada şehit Zahide Güçlü Ekici’ye yer verdi.

Yeni Şafak gazetesi, bugün okuyucuları için hazırladığı çengel bulmacada şehit Zahide Güçlü Ekici’ye yer verdi.

Yeni Şafak'ın yayınlandığı bulmaca sosyal medyada tepki çekti 👇

Yeni Şafak'ın yayınlandığı bulmaca sosyal medyada tepki çekti 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
55
10
4
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın