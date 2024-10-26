Yeni Şafak’ın Bulmacada Şehit Zahide Güçlü Ekici’yi Sorması Sosyal Medyada Tepki Çekti
Yeni Şafak’ın Bulmacada Şehit Zahide Güçlü Ekici’yi Sorması Sosyal Medyada Tepki Çekti
Makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, hafta içi Ankara’da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında şehit olan 5 vatandaşımızdan biriydi. Yeni Şafak gazetesinin, bugün okuyucuları için hazırladığı çengel bulmacada şehit Zahide Güçlü Ekici’ye yer vermesi sosyal medyada tepki çekti.
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Terör örgütü PKK, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan savunmaya sanayinin önemli kuruluşu TUSAŞ’a terör saldırısı düzenlemiş ve 5 vatandaşımızı şehit etmişti.
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TUSAŞ’ta başmühendis olarak çalışan Zahide Güçlü Ekici de saldırıda şehit olanlardan biriydi.
Yeni Şafak gazetesi, bugün okuyucuları için hazırladığı çengel bulmacada şehit Zahide Güçlü Ekici’ye yer verdi.
Yeni Şafak'ın yayınlandığı bulmaca sosyal medyada tepki çekti 👇
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