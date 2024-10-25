TUSAŞ Saldırısında Şehit Düşen Mühendis Zahide Güçlü'ye Çiçek Getiren Kurye Konuştu
TUSAŞ Saldırısında Şehit Düşen Mühendis Zahide Güçlü'ye Çiçek Getiren Kurye Konuştu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısındaki 5 şehitten biri de hikayesiyle yürek burkan başmühendis Zahide Güçlü'ydü. Güçlü eşinin evlilik yıldönümleri için gönderdiği çiçeği teslim almaya giderken şehit olmuştu. Konuya yönelik çiçeği götüren kurye Anadolu Ajansı'na konuştu.
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Zahide Güçlü'nün evlilik yıldönümü için aldığı çiçeği teslim alırken şehit olması hepimizi yürekten üzdü. Siparişi götüren kurye Ali Özdemir ise saldırıdan 20 dakikayla kurtuldu.
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Eryaman bölgesine çalışan Özdemir çiçeğin online sipariş edildiğini ve teslimatta sık sık sorunlar yaşandığını söyledi.
Hayatının en acı siparişini aldığını belirten Özdemir şunları da belirtti;
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