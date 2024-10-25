Görüş Bildir
Haberler
Gündem
TUSAŞ Saldırısında Şehit Düşen Mühendis Zahide Güçlü'ye Çiçek Getiren Kurye Konuştu

TUSAŞ Saldırısında Şehit Düşen Mühendis Zahide Güçlü'ye Çiçek Getiren Kurye Konuştu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.10.2024 - 14:51 Son Güncelleme: 25.10.2024 - 15:00

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısındaki 5 şehitten biri de hikayesiyle yürek burkan başmühendis Zahide Güçlü'ydü. Güçlü eşinin evlilik yıldönümleri için gönderdiği çiçeği teslim almaya giderken şehit olmuştu. Konuya yönelik çiçeği götüren kurye Anadolu Ajansı'na konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Zahide Güçlü'nün evlilik yıldönümü için aldığı çiçeği teslim alırken şehit olması hepimizi yürekten üzdü. Siparişi götüren kurye Ali Özdemir ise saldırıdan 20 dakikayla kurtuldu.

Zahide Güçlü'nün evlilik yıldönümü için aldığı çiçeği teslim alırken şehit olması hepimizi yürekten üzdü. Siparişi götüren kurye Ali Özdemir ise saldırıdan 20 dakikayla kurtuldu.

Eryaman bölgesine çalışan Özdemir çiçeğin online sipariş edildiğini ve teslimatta sık sık sorunlar yaşandığını söyledi.

Eryaman bölgesine çalışan Özdemir çiçeğin online sipariş edildiğini ve teslimatta sık sık sorunlar yaşandığını söyledi.

Kurye Özdemir 'Buradan çiçekleri çıkarırken önce çiçeğin fotoğrafını çekiyoruz ve gönderici onayına iletiyoruz. Buradaki şoför arkadaşımız bir yanlışlıkla başka çiçeğin fotoğrafını çekip gönderdi ama buna rağmen onay geldi. Daha sonra çiçeği istenilenle değiştirdik ama o çiçekte bir aksilik vardı. Aslında, oraya gitmeden önce Saray bölgesindeki çiçekleri bırakıp oraya geçiyoruz. O gün bir şey bizi korudu, Saray bölgesine hiç siparişimiz yoktu ve direkt TUSAŞ'a gittik. Belki öncesinde oyalansaydık, biz de tam çatışmanın ortasında kalacaktık' dedi.

Hayatının en acı siparişini aldığını belirten Özdemir şunları da belirtti;

Hayatının en acı siparişini aldığını belirten Özdemir şunları da belirtti;

'Hiçbir şeyden haberimiz yoktu ve dükkana döndük. Saat 16.00 civarı orada terör saldırısı olduğunu öğrendik. Baktığımızda tam bizim çiçeği bıraktığımız yerde olduğunu ve Zahide Hanım'a giden çiçeği bizim bıraktığımızı anladık. Çok üzüldük. Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık. Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş. Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi. Hala posta merkezinde bizim bıraktığımız çiçeklerden duranlar varmış. Kısmet belki o zamanda onlar denk gelecekti. İnşallah bir daha böyle bir şeye maruz kalmayız.'

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın