Türkiye’de Üniversite Mezun Oranının Yüzde 8’den Yüzde 25’e Yükselmesine Kullanıcılardan Tokat Gibi Yanıtlar

Üniversite denilince aklımıza genellikle kocaman bir kampüs, çimlere yayılan öğrenciler görüntüsü gelir. Ancak bu tahayyül yavaş yavaş geçmişte kaldı gibi. Çünkü neredeyse her adım başı apartmandan bozma binaların üniversite çevrilmesiye karşılaşıyoruz.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabı X'ten bir paylaşım yaptı. Kara, paylaşımında Türkiye'de üniversite mezun oranının yıllar içindeki değişimini anlatan bir grafik yayınladı. O paylaşımına 'Türkiye’de üniversite mezunu oranı son 15 senede %8’den % 24,6’ya yükseldi.' notunu düştü.

Bu paylaşımın altına yapılan yorumlar tokat gibi yüzümüze çarptı. Gelin, gerçeklerle bizi karşılaştıran o yorumlara hep birlikte bakalım.👇🏻