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Türkiye’de Üniversite Mezun Oranının Yüzde 8’den Yüzde 25’e Yükselmesine Kullanıcılardan Tokat Gibi Yanıtlar

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Türkiye’de Üniversite Mezun Oranının Yüzde 8’den Yüzde 25’e Yükselmesine Kullanıcılardan Tokat Gibi Yanıtlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.11.2024 - 12:59

Üniversite denilince aklımıza genellikle kocaman bir kampüs, çimlere yayılan öğrenciler görüntüsü gelir. Ancak bu tahayyül yavaş yavaş geçmişte kaldı gibi. Çünkü neredeyse her adım başı apartmandan bozma binaların üniversite çevrilmesiye karşılaşıyoruz. 

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabı X'ten bir paylaşım yaptı. Kara, paylaşımında Türkiye'de üniversite mezun oranının yıllar içindeki değişimini anlatan bir grafik yayınladı. O paylaşımına 'Türkiye’de üniversite mezunu oranı son 15 senede %8’den % 24,6’ya yükseldi.' notunu düştü.

Bu paylaşımın altına yapılan yorumlar tokat gibi yüzümüze çarptı. Gelin, gerçeklerle bizi karşılaştıran o yorumlara hep birlikte bakalım.👇🏻

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Üniversite denildiği zaman genelde aklımıza bu görsele benzer görüntüler gelir. Şimdiler de neredeyse ara sokaklara açılan apartmandan bozma üniversiteler tüm imgelerimizi yerle bir ediyor.

Üniversite denildiği zaman genelde aklımıza bu görsele benzer görüntüler gelir. Şimdiler de neredeyse ara sokaklara açılan apartmandan bozma üniversiteler tüm imgelerimizi yerle bir ediyor.

Sürekli üniversiteler açılıyor, evet belki de üniversite mezun oranı da önemli bir derecede yükseliyor ama nitelikli üniversiteler ve nitelikli mezunlar olduğunu söyleyebilir miyiz?

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara sosyal medya hesabından yıllar içinde üniversite mezun oranını gösteren bir grafik paylaştı.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara sosyal medya hesabından yıllar içinde üniversite mezun oranını gösteren bir grafik paylaştı.
twitter.com

Kara paylaşımına şu notu düştü:

'Türkiye’de üniversite mezunu oranı son 15 senede %8’den % 24,6’ya yükseldi.'

Prof. Dr. Kara'nın paylaşımına gelen yorumlar Türkiye gerçeklerini adeta tokat gibi yüzümüze çarptı. Hep birlikte yorumları okuyalım👇🏻

Prof. Dr. Kara'nın paylaşımına gelen yorumlar Türkiye gerçeklerini adeta tokat gibi yüzümüze çarptı. Hep birlikte yorumları okuyalım👇🏻
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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