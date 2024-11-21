Cilt Bakımına Kafayı Takmış Olanların Bile Pek Bilmediği 10 Tüyoyu Paylaşıyoruz!
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Cilt Bakımına Kafayı Takmış Olanların Bile Pek Bilmediği 10 Tüyoyu Paylaşıyoruz!
Cilt bakımı deyince tüyolar, tavsiyeler bitmez. Sabah, akşam cilt bakımı yapanların, en büyük hobisi ve sevgilisi cildi olanların bile pek bilmediği tüyoları derledik. Hazırsanız, mükemmel bir cilt için şimdi keşfedelim!
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1. Sütlü yüz temizliği yapın.
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2. Göz kremini dudak çevresine de sürün.
3. Yeşil çay buz küpleri yapın.
4. Duştan hemen sonra cildinizi nemlendirin.
5. İpek yastık kılıfı kullanın.
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