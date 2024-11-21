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Cilt Bakımına Kafayı Takmış Olanların Bile Pek Bilmediği 10 Tüyoyu Paylaşıyoruz!

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etiket Cilt Bakımına Kafayı Takmış Olanların Bile Pek Bilmediği 10 Tüyoyu Paylaşıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 18:01

Cilt bakımı deyince tüyolar, tavsiyeler bitmez. Sabah, akşam cilt bakımı yapanların, en büyük hobisi ve sevgilisi cildi olanların bile pek bilmediği tüyoları derledik. Hazırsanız, mükemmel bir cilt için şimdi keşfedelim!

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1. Sütlü yüz temizliği yapın.

Laktik asit içeren süt, cildi nazikçe temizler ve nemlendirir. Cildinizde etki etmesini istiyorsanız saf sütü bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürmeyi deneyebilir ve bakım rutininize arada sırada uygulamak için ekleyebilirsiniz.

2. Göz kremini dudak çevresine de sürün.

2. Göz kremini dudak çevresine de sürün.

Göz çevresine uygulanan kremler dudak kenarındaki ince çizgilerin oluşumunu da engelleyebilir. Bu yüzden göz kreminizi dudak çevrenize de ince bir şekilde sürerek etkisini gözlemleyebilirsiniz.

3. Yeşil çay buz küpleri yapın.

3. Yeşil çay buz küpleri yapın.

Yeşil çayı demleyip buz kalıplarında dondurun. Ardından her sabah yüzünüze bu buz küplerini uygulayın. Yeşil çay buz küpleri hem cildi canlandırır hem de şişkinlikleri azaltmanıza yardımcı olur. Düzenli kullanımda etkisini fark edebilirsiniz.

4. Duştan hemen sonra cildinizi nemlendirin.

Cilt gözenekleri duştan sonra daha açık olur, bu da nemlendiricilerin emilimini artırır. Bu yüzden duştan çıktıktan hemen sonra cildinizi nemlendirerek daha fazla etki elde edebilirsiniz.

5. İpek yastık kılıfı kullanın.

İpek yastık kılıfları, ciltte sürtünmeyi azaltarak kırışıklık oluşumunu önler ve saç kırılmalarını azaltır. Yastık kılıflarınızı ipek yastık kılıfları ile değiştirerek cildiniz ve bedeninizdeki etkiyi görebilirsiniz.

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6. Serumu nemli cildinize uygulayın.

Serumların etkisi, nemli cilde uygulandığında daha fazla olur. Bu yüzden tonik ya da mist uyguladıktan hemen sonra serumunuzu sürün ve etkisini fark edin.

7. Hyaluronik asit kullandıktan hemen sonra cildinizi nemlendirin.

7. Hyaluronik asit kullandıktan hemen sonra cildinizi nemlendirin.

Hyaluronik asit nemi tutar, ancak üzerine bir nemlendirici uygulanmazsa cildin daha kuru hissetmesine neden olabilir. Bu yüzden hyaluronik asit kullandıktan sonra cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

8. Salisilik asit içeren şampuanlar kullanın.

8. Salisilik asit içeren şampuanlar kullanın.

Eğer sivilce probleminiz varsa, salisilik asit içeren bir şampuan kullanarak saç diplerinizi temizleyebilir ve sivilce oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Aynı şekilde cildinizdeki sivilce problemleri için de uygun ölçekte salisilik asit kullanabilirsiniz.

9. Telefonunuzu temizleyin.

Gün boyunca telefonunuzu yüzünüze temas ettiriyorsanız, bu da sivilceye neden olabilir. Telefon ekranını düzenli olarak temizleyerek cildinizi de dış etkenlere karşı koruyabilirsiniz.

10. Aloe veralı yastık spreyi kullanın.

10. Aloe veralı yastık spreyi kullanın.

Aloe vera içerikli yastık spreyi, cildinize uyurken bile nem verir ve yatıştırır. Bu yüzden aloe veralı spreyleri yastık kılıfınıza sıkarak cildinizin daha rahat etmesini sağlayabilirsiniz.

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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