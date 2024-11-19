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Soğuktan Elleriniz Çok Çatlıyorsa Buraya! Bu 10 Yolu Denemenizi Öneririz

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etiket Soğuktan Elleriniz Çok Çatlıyorsa Buraya! Bu 10 Yolu Denemenizi Öneririz

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 18:01

Kış ayları korkulu rüyanız olmak zorunda değil. Kış soğuğu demek çatlayan eller demek değil. Kış boyunca ellerinizi korumak için yapabileceğiniz pek çok şey var. Elleriniz ve siz buna hazırsanız keşfetmeye çıkalım!

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1. Düzenli el kremi kullanın.

Soğuk havalarda ellerinizin nemini kaybetmemesi için gün içinde düzenli olarak yoğun nemlendirici el kremi kullanarak ellerinizi koruyabilirsiniz. El kremleri içindeki nemlendiriciler ile ellerinizi soğuk karşı korur ve bakım yapar.

2. Shea yağı ve E vitamini tercih edin.

Shea yağı, E vitamini ve gliserin içeren ürünler ellerinizi derinlemesine nemlendirirken oluşan çatlamaları da hızla onarır. Özellikle kış aylarında soğuktan zarar görmüş elleriniz için Shea yağı, e vitamini ve benzeri içerikleri tercih edebilirsiniz.

3. Geceleri daha yoğun nemlendiriciler kullanın.

Gece yatmadan önce daha yoğun bir el kremi ya da vazelin kullanabilirsiniz. Dilerseniz kremi uyguladıktan sonra üzerine pamuklu eldiven takarak kremin emilimini de artırabilirsiniz.

4. Ilık su tercih edin.

Sıcak su ellerin doğal yağlarını daha fazla kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden ellerinizi ılık suyla yıkamaya özen göstererek ellerinizi koruyabilirsiniz.

5. Nazik el sabunları kullanın.

Sert ve kimyasal dolu sabunlar ellerinizi daha fazla kurutabilir. Bu yüzden nemlendirici içeren veya pH dengeli el sabunlarını tercih edebilirsiniz.

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6. Ellerinizi iyice kurulayın.

Ellerinizi yıkadıktan sonra nazik bir havluyla iyice kurulayın. Çünkü nemli kalan eller soğukta daha fazla çatlayarak zarar görebilir. Her ne kadar önemsiz gibi görünse de elleri iyice kurulamak koruma açısından önemli rol oynar.

7. Pamuklu eldiven tercih edin.

Soğuk havalarda dışarı çıkarken mutlaka pamuklu eldivenler giyin. Sentetik ya da yün eldivenler cildinizi zaman içerisinde tahriş edebilir ve zarar görmesine sebep olabilir.

8. El maskeleri yapın.

Yoğun nemlendirme sağlayan el maskelerini haftada birkaç kez uygulayarak ellerinizi koruyabilirsiniz. Bu maskelerin içerisinde yer alan yağ ve içerikler ellerinizi derinlemesine besler.

9. Peeling yapın.

Yumuşak bir el peelingi ile çatlak bölgelerde biriken ölü derileri temizleyebilirsiniz. Peelingin ardından nemlendirici uygulayarak ellerinizin daha yumuşak olmasını da sağlayabilirsiniz.

10. El yağları kullanın.

El kremlerine ek olarak el yağları kullanabilirsiniz. Özellikle el yağları gece kullanıldığında cildi daha derinlemesine nemlendirir ve bakım sağlar. Uyumadan önce elinize el yağlarından sürerek bakım yapabilirsiniz.

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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