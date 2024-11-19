Soğuktan Elleriniz Çok Çatlıyorsa Buraya! Bu 10 Yolu Denemenizi Öneririz
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Soğuktan Elleriniz Çok Çatlıyorsa Buraya! Bu 10 Yolu Denemenizi Öneririz
Kış ayları korkulu rüyanız olmak zorunda değil. Kış soğuğu demek çatlayan eller demek değil. Kış boyunca ellerinizi korumak için yapabileceğiniz pek çok şey var. Elleriniz ve siz buna hazırsanız keşfetmeye çıkalım!
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1. Düzenli el kremi kullanın.
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2. Shea yağı ve E vitamini tercih edin.
3. Geceleri daha yoğun nemlendiriciler kullanın.
4. Ilık su tercih edin.
5. Nazik el sabunları kullanın.
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