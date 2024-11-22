Burcuna Göre Kariyerinde Hangi Noktadasın?

Sen şu anda kariyerinde istediğin noktada değilsin. Belki çevrendeki insanlar sana umut veren sözler söylüyor, “Zamanla her şey yoluna girer” diyorlar, ama sen içinde bir boşluk hissediyorsun. Hayalini kurduğun, ulaşmak için çabaladığın yerden uzakta olduğunu biliyorsun. Bazen bu uzaklık sana ağır geliyor. Kendine, emeğine, potansiyeline haksızlık edildiğini düşünüyorsun. Hak ettiğini düşündüğün o başarı, sanki hep elinin hemen ucundaymış gibi ama bir türlü tutamıyormuşsun gibi hissediyorsun. Yine de bu noktada durup pes etmek aklına bile gelmiyor. Evet, zorluklar var, belki bir süre daha olacak, ama senin içinde o güçlü irade hâlâ sapasağlam. Kendine sık sık şunu hatırlatıyorsun: “Başlamak zordu, ama asıl mesele devam etmek.” Ve sen devam ediyorsun. Şu anda olduğun yer belki hayalini kurduğun yer değil, ama bu durum seni yıldırmak yerine motive ediyor. Çünkü o hayal hâlâ zihninde capcanlı duruyor ve sen ne olursa olsun oraya ulaşmayı planlıyorsun. Yol boyunca karşına çıkan engeller seni yavaşlatıyor gibi hissettirebilir, ama bu engellerin seni güçlü kıldığını da biliyorsun. Her başarısızlık, her zor an aslında birer ders oluyor. Öğreniyorsun, gelişiyorsun ve daha sağlam adımlarla ilerliyorsun. Bu süreç bazen sabrını zorluyor, ama sabretmeyi öğrenmek de bu yolculuğun bir parçası. Hedefin uzak gibi görünüyor, ama sen adım adım yaklaşıyorsun. Şu an baktığında o kadar büyük değişimler fark etmiyor olabilirsin, ama ileride geriye dönüp baktığında bu anların ne kadar önemli olduğunu göreceksin.