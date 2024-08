Sen her şarta, herkese ve her düşünceye uyum sağlayabilen birisin. İnsanların farklı olması normal, sen bunu hiç garipsemeden hızla ayak uydurabiliyorsun. Çevrendekileri nasıl bir araya getireceğini ve onları nasıl mutlu edebileceğini çok iyi biliyorsun. Kimseden kolayca vazgeçmiyor, değer verdiğin kişiler için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Başına gelen olaylara sakin ve zarifçe yaklaşıyor, bu huyunla dikkatleri üzerine çekiyorsun!