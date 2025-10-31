onedio
Burçların Romantik İlişkilerdeki Karanlık Yönlerini İnceliyoruz!

Burçların Romantik İlişkilerdeki Karanlık Yönlerini İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
31.10.2025 - 23:17

Burçlara az da olsa meraklı olanlar el kaldırsın! 🙋‍♂️ Karakterimizi, tavırlarımızı ve hatta ilişki tarzımızı burçlarla açıklamak kolay oluyor ama gerçekçi olmak gerekirse kimse tamamen mükemmel değil. Her burcun ilişkide zaman zaman ortaya çıkan karanlık yönleri elbette oluyor. Eğer merak ediyorsan hemen aşağıya bir göz at. 👇

İnatçı ve rekabetçi Koç burcu ile başlıyoruz!

İnatçı ve rekabetçi Koç burcu ile başlıyoruz!

Koç'un ilişkilerdeki aceleciliği bazen ilk görüşte aşkı ilk tartışmada ayrılığa dönüştürebilir. Hızla aşık olurken aynı hızla soğuyabilir ve bu da ilişkilerde ani iniş çıkışlara neden olabilir. Koç burcunun bu ani değişimleri partnerini şaşırtabilir ve ilişkide dengesizlik yaratabilir.

Sırada aşkı sahiplenirken saplantıya dönüştüren Boğa burcu var!

Sırada aşkı sahiplenirken saplantıya dönüştüren Boğa burcu var!

Boğa burcunun sadakat timsali olduğunu belirtmeliyiz ama bu sadakat bazen partnerini fazlasıyla sahiplenmeye dönüşebiliyor. Bu durum partnerin özgürlüğünü kısıtlayabilir ve ilişkide bağımlılık hissi yaratabilir. Elbette partnerini bunaltabilir ve ilişkide dengesizlik oluşturabilir.

Duygusal kaos hazırlığınızı yapmış olun çünkü İkizler burcu her zaman hazır!

Duygusal kaos hazırlığınızı yapmış olun çünkü İkizler burcu her zaman hazır!

İkizler burcu insanları bir yandan eğlenceli, arkadaş canlısı ve maceraperest oluyorlar. Yeni deneyimlere atılmaya ve her partinin can damarı olmaya isteklidirler. Öte yandan kişisel çıkarları uğruna bağ kurmayan kişiler olabiliyorlar. Dedikodu meraklısıdırlar ve hiçbir pişmanlık duymadan bir gecede ilişkilerini bitirebilirler. Yani duygusal olarak kaos açlıklarını bu şekilde doyuruyorlar diyebiliriz.

Aşkın manipülatif halini görmek isterseniz Yengeç burcuyla tanışmanız yeterli.

Aşkın manipülatif halini görmek isterseniz Yengeç burcuyla tanışmanız yeterli.

Yengeç burcunun duygusal derinliği bazen manipülasyon aracı olabilir. Partnerinin duygusal zayıflıklarını kullanarak istediklerini elde etmeye çalışabilir. Bu durum ilişkide güç dengesizliğine ve güven sorunlarına yol açabilir. Yengeç burcunun bu davranışı partnerini duygusal olarak zorlar.

Aslan burcu sadece statünüz için sizinle beraber olabilir.

Aslan burcu sadece statünüz için sizinle beraber olabilir.

Aslan burcu her zaman ilgiyi üzerinde ister ve bir ortamda dikkat çekmeyen kişi o olursa ortamı terk edebilir. Eğer Aslan burcu ile sevgili olmayı düşünüyorsan ortamın dikkat çeken kişisi olman gerekir. Çünkü Aslan, kendini ışıl ışıl hissetmediği zamanlarda senin ışıltınla beslenebilir.

Duygusal olarak karamsar ve sürekli partnerini eleştiren birini görürseniz Başak burcu olma ihtimali çok yüksektir.

Duygusal olarak karamsar ve sürekli partnerini eleştiren birini görürseniz Başak burcu olma ihtimali çok yüksektir.

Başak burcunun mükemmeli bulma arayışı ilişkilerde sürekli eleştiri ve tatminsizlik yaratabilir. Partnerinin her hareketi Başak burcu tarafından analiz edilebilir ve bu da ilişkide gerginlik oluşturabilir. Başak burcu bu davranışıyla partnerini duygusal olarak yorabilir ve ilişkide dengesizlik oluşturabilir.

Terazi burcu ilişkide kolay karar veremediği için partnerini peşinden sürükleyen bir burç.

Terazi burcu ilişkide kolay karar veremediği için partnerini peşinden sürükleyen bir burç.

Terazi’nin tatlılığı ve uyum arayışı şahanedir ama iş karar vermeye gelince felç geçirir. “Nereye gidelim?” sorusuna 2 saat sonra hala cevap veremeyen Terazi, ilişkide partnerini de boşta bekletir. Karar verememek bazen “Ben bu ilişkiyi istiyor muyum?” noktasına kadar uzayabilir.

FBI ayağa kalk, büyüğün geldi!

FBI ayağa kalk, büyüğün geldi!

Akrep’in romantik ilişkilerdeki tutkusu başta çok çekici gelir ama karanlık tarafı kontrol manyaklığıdır. Partnerinin telefon şifresini çözemese bile onun ruh halini, gizli düşüncelerini, üç gün önce gördüğü rüyasını bile çözmek ister. Bu yoğunluk karşı tarafı “Ben sorguda mıyım?” hissine sokar.

Yay burcundan bir yeni mesaj: "Seni çok özledim ama bir saat sonra Sri Lanka'ya uçağım var."

Yay burcundan bir yeni mesaj: "Seni çok özledim ama bir saat sonra Sri Lanka'ya uçağım var."

Yay için özgürlük oksijen gibidir. Birine bağlanma fikri onları gerer. İlişkideyken bile partnerini yan koltukta oturan yol arkadaşı gibi görebilir. Bazen de sevilmeyi sevdiğini söyler ama ertesi gün pasaportunu kapıp gidebilir. Biz Yay burcuna kendi aramızda Dora the Explorer demeyi seviyoruz çünkü hep seyahat halindeler, ameliyattan yeni çıkmış olsalar bile!

Oğlak burcunun romantik ilişkilerde bile aklı ticari zekasıyla çalışır.

Oğlak burcunun romantik ilişkilerde bile aklı ticari zekasıyla çalışır.

Oğlak ilişkide güven verir ama karanlık tarafı duygularını Excel tablosu gibi yönetmesidir. Bazen partnerini bir kariyer partneri gibi görüp aşkı iş planına dönüştürebilir. “İleride birlikte ev alırız ama bu harcamayı kısmalısın.” cümlesi romantik olmaktan çok uzak…

Kova burcunu buz dolu bir kova gibi düşünebiliriz.

Kova burcunu buz dolu bir kova gibi düşünebiliriz.

Kova burcu zeki, vizyoner ve eğlencelidir ama duygular konusunda buz gibidir. Partneri “Beni seviyor musun?” diye sorunca “Tabii ki ama aşk dediğin de beynin kimyasal tepkimesi sonuçta.” gibi açıklamalar yapabilir. Bu da romantizmi öldürür haliyle.

Bazen romantik mi yoksa soğuk mu olduğu hiç anlaşılmayan bir burç: Balık burcu.

Bazen romantik mi yoksa soğuk mu olduğu hiç anlaşılmayan bir burç: Balık burcu.

Balık ilişkiye şiirsellik katar ama bazen gerçeklerden kopar. Partneriyle sorun yaşarken çözüm bulmak yerine kendi hayal dünyasına dalabilir. Karanlık tarafı şu: Sen hala dün geceki tartışmayı düşünürken Balık kendi kafasında Titanic sahnesi yaşıyor olabilir.

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
