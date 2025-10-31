Burçların Romantik İlişkilerdeki Karanlık Yönlerini İnceliyoruz!

Burçlara az da olsa meraklı olanlar el kaldırsın! 🙋‍♂️ Karakterimizi, tavırlarımızı ve hatta ilişki tarzımızı burçlarla açıklamak kolay oluyor ama gerçekçi olmak gerekirse kimse tamamen mükemmel değil. Her burcun ilişkide zaman zaman ortaya çıkan karanlık yönleri elbette oluyor. Eğer merak ediyorsan hemen aşağıya bir göz at. 👇