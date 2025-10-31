Burçların Romantik İlişkilerdeki Karanlık Yönlerini İnceliyoruz!
Burçlara az da olsa meraklı olanlar el kaldırsın! 🙋♂️ Karakterimizi, tavırlarımızı ve hatta ilişki tarzımızı burçlarla açıklamak kolay oluyor ama gerçekçi olmak gerekirse kimse tamamen mükemmel değil. Her burcun ilişkide zaman zaman ortaya çıkan karanlık yönleri elbette oluyor. Eğer merak ediyorsan hemen aşağıya bir göz at. 👇
İnatçı ve rekabetçi Koç burcu ile başlıyoruz!
Sırada aşkı sahiplenirken saplantıya dönüştüren Boğa burcu var!
Duygusal kaos hazırlığınızı yapmış olun çünkü İkizler burcu her zaman hazır!
Aşkın manipülatif halini görmek isterseniz Yengeç burcuyla tanışmanız yeterli.
Aslan burcu sadece statünüz için sizinle beraber olabilir.
Duygusal olarak karamsar ve sürekli partnerini eleştiren birini görürseniz Başak burcu olma ihtimali çok yüksektir.
Terazi burcu ilişkide kolay karar veremediği için partnerini peşinden sürükleyen bir burç.
FBI ayağa kalk, büyüğün geldi!
Yay burcundan bir yeni mesaj: "Seni çok özledim ama bir saat sonra Sri Lanka'ya uçağım var."
Oğlak burcunun romantik ilişkilerde bile aklı ticari zekasıyla çalışır.
Kova burcunu buz dolu bir kova gibi düşünebiliriz.
Bazen romantik mi yoksa soğuk mu olduğu hiç anlaşılmayan bir burç: Balık burcu.
