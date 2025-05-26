Burak Özçivit Kimdir? Burak Özçivit Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç? Burak Özçivit'in Hayatı ve Kariyeri
Yakışıklılığıyla nam salmış, ekranların en karizmatik oyuncusu Burak Özçivit'in hayatı merak konusu oldu. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile dünyaevine giren Özçivit, mutlu evliliğiyle de örnek alınacak isimlerden. Şimdilerde Kuruluş Osman'ın başrolünde oynayan Özçivit, yakışıklılığının yanı sıra başarısıyla da dikkat çekiyor. Peki, Burak Özçivit kimdir? Burak Özçivit nereli, kaç yaşında, evli mi? Burak Özçivit'in boyu ve kilosu kaç? Burak Özçivit hakkında merak edilen tüm detaylar içeriğimizde!
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Burak Özçivit Kimdir?
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Burak Özçivit Kaç Yaşında?
Burak Özçivit Aslen Nereli?
Burak Özçivit'in Kariyer Başlangıcı
Burak Özçivit'in Özel Hayatı
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Burak Özçivit'in Öne Çıkan Açıklamaları
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Burak Özçivit'in Yer Aldığı Filmler
Burak Özçivit'in Güncel Projeleri
Burak Özçivit'in Ödülleri ve Adaylıkları
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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