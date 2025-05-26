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Burak Özçivit Kimdir? Burak Özçivit Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç? Burak Özçivit'in Hayatı ve Kariyeri

Burak Özçivit Kimdir? Burak Özçivit Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç? Burak Özçivit'in Hayatı ve Kariyeri

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.05.2025 - 20:03

Yakışıklılığıyla nam salmış, ekranların en karizmatik oyuncusu Burak Özçivit'in hayatı merak konusu oldu. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile dünyaevine giren Özçivit, mutlu evliliğiyle de örnek alınacak isimlerden. Şimdilerde Kuruluş Osman'ın başrolünde oynayan Özçivit, yakışıklılığının yanı sıra başarısıyla da dikkat çekiyor. Peki, Burak Özçivit kimdir? Burak Özçivit nereli, kaç yaşında, evli mi? Burak Özçivit'in boyu ve kilosu kaç? Burak Özçivit hakkında merak edilen tüm detaylar içeriğimizde!

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Burak Özçivit Kimdir?

Burak Özçivit Kimdir?

Burak Özçivit, Türk oyuncu ve eski mankendir. Kariyerine modellik yaparak başlamış, 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 'Gelecek Vadeden' seçilmiştir. 2005 yılında aynı yarışmada birinci olmuş ve ardından Best Model of The World'de ikinci olarak uluslararası alanda tanınmıştır.

Oyunculuk kariyerine 2006 yılında başlamış, 'Zoraki Koca', 'Baba Ocağı' ve 'Küçük Sırlar' gibi dizilerde rol almıştır.Ancak asıl çıkışını, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Malkoçoğlu karakteriyle yapmıştır. Ardından 'Çalıkuşu' ve Emmy ödüllü 'Kara Sevda' dizilerinde başrol oynamıştır. Son olarak, 'Kuruluş: Osman' dizisinde Osman Bey karakterini canlandırarak büyük bir hayran kitlesi edinmiştir.

Burak Özçivit Kaç Yaşında?

Burak Özçivit Kaç Yaşında?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. 1,84 metre boyunda ve yaklaşık 76–80 kilogram ağırlığındadır. Oğlak burcu olan oyuncu, disiplinli ve karizmatik duruşuyla tanınır.

Burak Özçivit Aslen Nereli?

Burak Özçivit Aslen Nereli?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup, aslen Gazianteplidir. Annesi Ceyhan Özçivit ve babası Bülent Özçivit'tir. Burçun adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. 

Eğitim hayatına İstanbul Kadıköy'deki Kazım İşmen Lisesi'nde başlayan Özçivit, lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Daha sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Burak Özçivit'in Kariyer Başlangıcı

Burak Özçivit'in Kariyer Başlangıcı

Burak Özçivit, kariyerine 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 'Gelecek Vadeden' seçilerek başladı. 2005 yılında aynı yarışmada birinci oldu ve ardından Best Model of The World'de ikinci olarak uluslararası alanda tanındı.

Oyunculuk kariyerine 2006 yılında 'Eksi 18' dizisinde Murat karakteriyle adım attı. 2007 yılında 'Zoraki Koca' dizisinde başrol oynayarak dikkat çekti ve 2007 yapımı 'Musallat' filmiyle sinema dünyasına giriş yaptı. 

2010 yılında 'Küçük Sırlar' dizisindeki Çetin karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Asıl çıkışını, 2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Malkoçoğlu Balı Bey karakteriyle yaptı. Bu rol, onun oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Burak Özçivit'in Özel Hayatı

Burak Özçivit'in Özel Hayatı

Burak Özçivit, özel hayatında da ekranlardaki başarısını sürdüren bir isimdir. 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Fahriye Evcen ile 29 Haziran 2017'de İstanbul'da evlenmiştir. 

Çiftin ilk oğulları Karan, 13 Nisan 2019'da, ikinci oğulları Kerem ise 18 Ocak 2023'te dünyaya gelmiştir. Özçivit, ailesiyle birlikte İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşamaktadır. Özel hayatında ailesine büyük önem veren oyuncu, sosyal medyada da eşi ve çocuklarıyla paylaştığı mutlu anlarla dikkat çekmektedir.

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Burak Özçivit'in Öne Çıkan Açıklamaları

Burak Özçivit'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Benim işimde en önemli konulardan biri senaryodur. Senaryo iyiyse üzerine konuşuruz.' 

  • 'Her rol, yeni bir sorumluluk ve yeni bir yolculuk demek.'

  • 'Ailem, hayatımın merkezinde. Onlar olmadan başarı anlamsız olurdu.'

  • 'Disiplinli çalışmak, başarının anahtarıdır.'

  • 'Hayranlarımın desteği, beni her zaman motive ediyor.'

  • 'Her projede yeni şeyler öğrenmeye çalışırım.'

  • 'Kariyerimdeki her adım, beni ben yapan bir deneyimdir.'

  • 'Oyunculuk, sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi.'

  • 'Gelecekte farklı türlerde projelerde yer almak istiyorum.'

Burak Özçivit'in Yer Aldığı Diziler

Burak Özçivit'in Yer Aldığı Diziler

- Eksi 18, Murat, 2006

- Zoraki Koca, Ömer Özpolat, 2007

- Baba Ocağı, Güven, 2008–2009

- İhanet, Emir, 2010

- Küçük Sırlar, Çetin Ateşoğlu, 2010–2011

- Muhteşem Yüzyıl, Malkoçoğlu Bali Bey, 2011–2013

- Çalıkuşu, Kamran, 2013–2014

- Kara Sevda, Kemal Soydere, 2015–2017

- Kuruluş: Osman, Osman Bey, 2019–günümüz

Burak Özçivit'in Yer Aldığı Filmler

Burak Özçivit'in Yer Aldığı Filmler

- Musallat, Suat, 2007

- Zarafa (seslendirme), Hasan, 2013

- Aşk Sana Benzer, Balıkçı Ali, 2015

- Kardeşim Benim, Hakan, 2016

- Kardeşim Benim 2, Hakan, 2017

- Can Feda, Yüzbaşı Alparslan, 2018

- Yolki 11, Kendisi, 2024

Burak Özçivit'in Güncel Projeleri

Burak Özçivit'in Güncel Projeleri

Sinema Projeleri

  • Berber (2025)
  • Burak Özçivit, Netflix için hazırlanan Berber filminde başrolü üstleniyor. Filmde, 'Önder' adlı bir berberi canlandırıyor. Mert Yazıcıoğlu ise onun çırağı 'Ali' karakterine hayat veriyor. OGM Pictures yapımı olan bu film, Deniz Yorulmazer'in yönetmenliğinde çekiliyor. Çekimlerine 14 Ağustos 2023'te İstanbul'da başlanan filmin, 2025'in ikinci yarısında Netflix'te yayınlanması planlanıyor.

Televizyon Projeleri

  • Kuruluş Osman (2019–günümüz)
  • Burak Özçivit, ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandırmaya devam ediyor. Dizi, 2025–2026 sezonunda da yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası Marka İş Birlikleri

  • RAMS Global İş Birliği
  • Burak Özçivit, RAMS Global'in marka yüzü olarak 'Pavilion by RAMS' (Erbil, Irak) ve 'RAMS Beyond Almaty' (Almatı, Kazakistan) projelerinde yer alıyor. Bu iş birliği kapsamında, 2025 yılında Erbil'de düzenlenen lansman etkinliklerine katıldı ve projelerin tanıtımında aktif rol aldı.

Burak Özçivit'in Ödülleri ve Adaylıkları

Burak Özçivit'in Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Kazandığı Ödüller

  • 2012, GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri – Yılın Oyuncusu (Muhteşem Yüzyıl)

  • 2013, Galatasaray Üniversitesi 2012'nin En'leri Ödülleri – En İyi Dizi Erkek Oyuncu

  • 2014, 12. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu (Çalıkuşu)

  • 2014, 13. Magazinci.com İnternet Medyası Ödülleri – En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

  • 2014, 4. Elle Stil Ödülleri – Yılın Erkek Oyuncusu

  • 2014, Haliç Üniversitesi 2014'ün En'leri Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2015, Ayaklı Gazete Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Kara Sevda)

  • 2015, 4. Bilkent Televizyon Ödülleri – En İyi Drama Erkek OyuncuVikipedi

  • 2016, 14. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Erkek Film Oyuncusu (Aşk Sana Benzer)

  • 2016, 28. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Film Oyuncusu

  • 2016, 16. Magazinci.com İnternet Medyası Ödülleri – Yılın TV Performansı (Kara Sevda)

  • 2016, Müzikonair Ödülleri – Bir TV Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

  • 2017, The ONE Awards – Yılın En Başarılı Erkek

  • 2017, GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri – Yılın Konuşulan Adamı

  • 2017, 12. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri – En İyi Aktör

  • 2017, Bireysel Eğitim Kurumları Yılın En İyileri Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

  • 2019, Yıldız Teknik Üniversitesi – 2018 Filminde En İyi Erkek Oyuncu (Can Feda)

  • 2020, Altın 61 Ödülleri (İstanbul Üniversitesi) – Yılın En İyi Televizyon Yıldızı (Kuruluş Osman)

  • 2020, Medya Oscarları – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

  • 2021, Quality Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2021, Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2021, Golden Palm Dergisi – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

  • 2021, Avrupa Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2021, Altın 61 Ödülleri (İstanbul Üniversitesi) – Yılın En İyi Televizyon Yıldızı

  • 2021, TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri – En İyi TV Erkek Oyuncusu (Kuruluş Osman)

  • 2023GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri – 10. Yıl Özel İkon Ödülü

🏅 Adaylıkları

  • 2016, 2. Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Erkek Sinema Oyuncusu (Aşk Sana Benzer)

  • 2016, 10. GSÜ EN Ödülleri – En İyi Dizi/Sinema Erkek Oyuncu

  • 2016, 48. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Kara Sevda)

  • 2017, 44. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2021, 47. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2021, Soap Awards France – En İyi Uluslararası Aktör (Kara Sevda)

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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