Burak Özçivit Kimdir? Burak Özçivit Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç? Burak Özçivit'in Hayatı ve Kariyeri

Burak Özçivit, Türk oyuncu ve eski mankendir. Kariyerine modellik yaparak başlamış, 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 'Gelecek Vadeden' seçilmiştir. 2005 yılında aynı yarışmada birinci olmuş ve ardından Best Model of The World'de ikinci olarak uluslararası alanda tanınmıştır.

Oyunculuk kariyerine 2006 yılında başlamış, 'Zoraki Koca', 'Baba Ocağı' ve 'Küçük Sırlar' gibi dizilerde rol almıştır.Ancak asıl çıkışını, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Malkoçoğlu karakteriyle yapmıştır. Ardından 'Çalıkuşu' ve Emmy ödüllü 'Kara Sevda' dizilerinde başrol oynamıştır. Son olarak, 'Kuruluş: Osman' dizisinde Osman Bey karakterini canlandırarak büyük bir hayran kitlesi edinmiştir.