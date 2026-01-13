onedio
Bugünkü Ruh Halin Bir Yemek Olsa Ne Olurdu?

Tuğba Karakoç
13.01.2026 - 16:01

Bazı günler içimiz tam kıvamında bir ev yemeği gibiyken, bazı günler fazla baharatlı ya da biraz dağılmış hissederiz. Ruh halimiz, fark etmesek de düşünme şeklimizden insanlarla kurduğumuz ilişkilere kadar her şeye yansır. Peki bugün iç dünyan bir yemek olsaydı, hangisi olurdu? Bu test; ruh halini, duygusal yoğunluğunu ve zihinsel yorgunluğunu eğlenceli sorularla keşfetmen için hazırlandı.

Hazırsan başlayalım!

1. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey hangisi?

2. Bugün biri sana plansız bir şey teklif etse ne hissedersin?

3. Son zamanlarda en çok hangisi seni yoruyor?

4. Bir şeyler ters gittiğinde ilk tepkin ne oluyor?

5. Şu an sana en iyi gelen şey hangisi olurdu?

6. Kendini bugün nasıl tanımlarsın?

7. İnsanlarla iletişim kurarken bugün nasılsın?

8. Bugün eleştirilirsen ne yaparsın?

9. Ruh halin şu an hangi tempoya yakın?

10. Şu an en çok neye ihtiyacın var?

Mercimek Çorbası

Bugün sen klasik ama derin bir ruh halindesin. Mercimek çorbası gibi dışarıdan sade, hatta biraz sıradan görünebilirsin; ama içine girildiğinde oldukça doyurucu ve duygusal bir yoğunluk barındırıyorsun. İnsanlara her şeyi anlatmak istemiyorsun, çünkü bazı duygular kelimelere dökülünce anlamını kaybediyor. Bu ruh halinde genellikle içe dönük olursun. Fazla uyaran, fazla konuşma ve beklenti seni yorabilir. Kendini korumaya alma refleksin güçlüdür; bu yüzden bugün “az insan, çok huzur” mottosuyla ilerliyorsun. Bugün senin için en sağlıklısı yavaşlamak. Büyük yüzleşmelerden ziyade kendine iyi gelen küçük rutinler, bu ruh halini dengelemeni sağlar.

Kremalı Mantarlı Makarna

Sen bugün tam olarak “arada kalmış” bir ruh halindesin. Kremalı mantarlı makarna gibi: bir yandan konforlu, bir yandan karmaşık. Aklında birden fazla düşünce, kalbinde netleşmemiş duygular var. Bu ruh hali seni biraz kararsız yapabilir. İnsanlarla iletişim kuruyorsun ama tam olarak açılmıyorsun; konuşuyorsun ama bazı cümleleri içinde tutuyorsun. Her şeyi aynı anda düşünmek zihinsel yorgunluk yaratıyor. İyi tarafı şu: Bu ruh hali geçici. Küçük bir netlik, basit bir karar ya da “tamam bunu sonra düşünürüm” demek bile seni hızla rahatlatabilir.

Avokadolu Akdeniz Salatası

Bugün ruh halin oldukça dengeli ve farkında. Avokadolu Akdeniz salatası gibi: hafif ama besleyici, sade ama bilinçli. Ne duyguların seni sürüklüyor ne de düşünceler seni kilitliyor. Bu ruh halinde kendinle barışıksın. İnsanlarla iletişimin açık, sınırların net. Problemleri büyütmeden ele alabiliyor, duygularını bastırmadan yönetebiliyorsun. Bugün aldığın kararlar büyük ihtimalle uzun vadede işine yarar. Çünkü şu an “ne hissettiğini bilen” bir yerdesin ve bu her zaman kolay yakalanan bir denge değil.

Çikolatalı Sufle

Bugün sen tam bir çikolatalı sufle ruh halindesin: dışarıdan sakin, hatta cool; içerde ise yoğun, bastırılmış ve biraz taşmaya hazır. Kendini iyi hissetme ihtiyacın oldukça yüksek. Bu ruh halinde genellikle duygularını ertelemeyi seçersin. Oyalayıcı şeyler, küçük kaçışlar ve “şu an düşünmeyeyim” tavrı ön plandadır. Bu kötü bir şey değil; sadece yorgun olduğunun işareti. Bir noktada durup kendine gerçekten neyin iyi geleceğini sorman gerekebilir. Çünkü sufle çok lezzetlidir ama sürekli yenirse ağır gelir — senin de biraz gerçek dinlenmeye ihtiyacın olabilir.

