Bugünkü Ruh Halin Bir Yemek Olsa Ne Olurdu?

Sen bugün tam olarak “arada kalmış” bir ruh halindesin. Kremalı mantarlı makarna gibi: bir yandan konforlu, bir yandan karmaşık. Aklında birden fazla düşünce, kalbinde netleşmemiş duygular var. Bu ruh hali seni biraz kararsız yapabilir. İnsanlarla iletişim kuruyorsun ama tam olarak açılmıyorsun; konuşuyorsun ama bazı cümleleri içinde tutuyorsun. Her şeyi aynı anda düşünmek zihinsel yorgunluk yaratıyor. İyi tarafı şu: Bu ruh hali geçici. Küçük bir netlik, basit bir karar ya da “tamam bunu sonra düşünürüm” demek bile seni hızla rahatlatabilir.