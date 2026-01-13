Bugünkü Ruh Halin Bir Yemek Olsa Ne Olurdu?
Bazı günler içimiz tam kıvamında bir ev yemeği gibiyken, bazı günler fazla baharatlı ya da biraz dağılmış hissederiz. Ruh halimiz, fark etmesek de düşünme şeklimizden insanlarla kurduğumuz ilişkilere kadar her şeye yansır. Peki bugün iç dünyan bir yemek olsaydı, hangisi olurdu? Bu test; ruh halini, duygusal yoğunluğunu ve zihinsel yorgunluğunu eğlenceli sorularla keşfetmen için hazırlandı.
Hazırsan başlayalım!
1. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey hangisi?
2. Bugün biri sana plansız bir şey teklif etse ne hissedersin?
3. Son zamanlarda en çok hangisi seni yoruyor?
4. Bir şeyler ters gittiğinde ilk tepkin ne oluyor?
5. Şu an sana en iyi gelen şey hangisi olurdu?
6. Kendini bugün nasıl tanımlarsın?
7. İnsanlarla iletişim kurarken bugün nasılsın?
8. Bugün eleştirilirsen ne yaparsın?
9. Ruh halin şu an hangi tempoya yakın?
10. Şu an en çok neye ihtiyacın var?
Mercimek Çorbası
Kremalı Mantarlı Makarna
Avokadolu Akdeniz Salatası
Çikolatalı Sufle
