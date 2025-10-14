onedio
Bugün İndirimde Neler Var? The North Face İndirimlerinden Defacto Ürünlerine 14 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.10.2025 - 12:59

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 14 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  The North Face indirimlerinden Defacto ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 14.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Paslanmaz Çelik Kesme Tahtası, mutfakta hijyen ve dayanıklılığı bir arada arayanlar için harika bir seçim!

Çelik yapısı sayesinde bakteri tutmaz, kokuları emmez ve yıllarca ilk günkü parlaklığını korur.

Çelik Kesme Tahtası

Öğle yemeklerinizi artık çok daha pratik ve şık bir şekilde taşımaya ne dersiniz?

Sızdırmaz yapısı sayesinde yiyecekleriniz taze kalırken, paslanmaz çelik iç yüzeyi uzun ömürlü kullanım garantisi veriyor. İster ofiste ister okulda olun, bu yemek kutusu günün en keyifli molasını size yaşatacak!

Çelik Sefer Tası

Crocs Classic Lined Clog Kadın Terlik

İç kısmındaki yumuşacık astar ayaklarınızı sıcacık tutarken, ikonik hafif yapısı sayesinde gün boyu rahatlık sunuyor. Evde, dışarıda ya da ofiste nerede olursanız olun, bu terliklerle adımlarınız hep konforlu olacak. 

Crocs Classic Lined Clog Kadın Terlik

Mutfakta pratikliği ve şıklığı bir arada arayanlar için Schafer Granit Döküm Tava Seti, tam bir kurtarıcı!

Sağlam granit döküm yapısı uzun ömürlü kullanım sunar, temizlik kısmında da sizi hiç yormaz. Hem sabah kahvaltılarında hem akşam sofralarında elinizin en çok gideceği tava seti olmaya aday!

Sepete özel fiyatı 949 TL

Granit Döküm Tava Seti

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Snippy Bowly Akasya Çerezlik Seti, doğal dokusuyla sofralarınıza sıcak bir şıklık katıyor.

Hem günlük kullanımda hem de misafir sofralarında sunumlarınızı zarif bir şekilde tamamlayacak bu set, dayanıklı akasya ağacından üretilmiş.

Sunumluk Çerezlik

Selka Home Selka Nora 4 Adet 2 Lt. Saklama Kabı

Gıdaları taze tutan sıkı kapak yapısı sayesinde bakliyattan atıştırmalıklara kadar her şeyi güvenle saklayabilirsiniz.  Şeffaf tasarımıyla içindekileri kolayca görmenizi sağlar, bu da mutfakta zaman kazandırır.

Sepete özel fiyatı 667,50 TL

Selka Home Selka Nora 4 Adet 2 Lt. Saklama Kabı

Züber sevilen ürünlerde sepet indirimlerini kaçırmayın!

Züber Karma Ice Tea Paketi, serinlemenin en doğal ve lezzetli yollarından biri!

Züber Paketi

Defacto ürünlerinde %40'a varan indirimler!

Defacto Cepli Şişme Mont, soğuk günlerde tarzınızdan ödün vermeden sıcacık kalmanızı sağlıyor. Spor ya da günlük kombinlerle kolayca uyum sağlayan bu mont, hem pratik hem de şık bir kış kurtarıcısı olacak.

Defacto

Kahve Dünyası satıcılı ürünlerde 1000 TL ve üzerine 250 TL indirim.

İster mis gibi kavrulmuş kahvelerle sabahınıza enerji katın, ister çikolata ve atıştırmalıklarla keyifli anlarınıza lezzet ekleyin.  Bu kampanyayla sepetinizi doldurmanın tam zamanı! 

Kahve Dünyası Orta Kavrulmuş Türk Kahve

The North Face sezon sonu %60'a varan indirimler!

The North Face Ceket, zorlu doğa koşullarına meydan okumak isteyenler için tasarlanmış. Gelişmiş yalıtımıyla vücut ısınızı dengede tutarken, nefes alabilir kumaşı sayesinde terlemeyi minimumda tutar.

Şuan %40 indirimde!

The North Face M Summit Breithorn Ceket

Royal canin kedi ve köpek mamalarında %44 indirim!

33 Hassas Yetişkin Kedi Maması, hassas mideye sahip yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş.  Sindirimi kolaylaştıran dengeli içeriği sayesinde kedinizin konforlu bir şekilde beslenmesini sağlar.

Royal Canin Kedi Maması

Armonika yeni sezon ürünlerinde %70'e varan indirimler!

Uzun kollu yapısı hem rahat hem zarif bir görünüm sunarken, etek ucu yırtmaç sayesinde stilinize sofistike bir dokunuş ekler. İster ofis kombinlerinde ister akşam buluşmalarında kullanın, dolabınızın yıldızı olmaya aday!

%40 indirimiyle 299.95 TL.

Uzun Kollu Bluz

Tüm Hoodielerde %30 indirime ek 3 al 2 öde kampanyasıyla!

Rahat ve kaliteli sweatshirt arayışında olanların favorisi olacak PAEN Basic Unisex Hoodie, konforlu ve şık tasarımıyla dolabınızın vazgeçilmez parçalarından olacak!

%30 indirimiyle fiyatı 1,189.30 TL.

PAEN Basic Unisex Hoodie

