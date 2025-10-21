onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? Stanley İndirimlerinden Under Armour Ürünlerine 21 Ekim 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley İndirimlerinden Under Armour Ürünlerine 21 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.10.2025 - 13:21

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 21 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Stanley indirimlerinden Under Armour ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 21.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da indirime giren Under Armour Spor Ayakkabı, hem performansıyla hem de konforuyla favoriniz olmaya aday.

Bugün Amazon’da indirime giren Under Armour Spor Ayakkabı, hem performansıyla hem de konforuyla favoriniz olmaya aday.

Nefes alabilir file yapısı ayağınızı gün boyu ferah tutarken, Charged Cushioning orta tabanı her adımda yumuşak bir destek sağlıyor.  Şık tasarımıyla spor stilinizi tamamlayan bu model, konforu ve dayanıklılığı bir arada arayanlar için harika bir fırsat.

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Komili Ayçiçek Yağı Dar Ağız, Pet Şişe, 4 Lt

Komili Ayçiçek Yağı Dar Ağız, Pet Şişe, 4 Lt

Günlük kullanım için uygun olan bu ayçiçek yağı, Komili’nin güvencesiyle sofralarınıza lezzet ve kaliteyi bir arada sunuyor.

Komili Ayçiçek Yağı Dar Ağız, Pet Şişe, 4 Lt

Bisiklet Yaka Sweatshirt

Bisiklet Yaka Sweatshirt

Soğuk günlerde konforu ve tarzı bir arada isteyenler için harika bir tercih. 

Bisiklet Yaka Sweatshirt

LEGO Creator Yapım Seti, müzik ve tasarım tutkunları için keyifli bir hediye seçeneği.

LEGO Creator Yapım Seti, müzik ve tasarım tutkunları için keyifli bir hediye seçeneği.

8 yaş ve üzeri kız ve erkek çocuklar için tasarlanmış, yaratıcılığı destekleyen harika bir oyuncak yapım seti.  Bu setle üç farklı model inşa edilebiliyor: retro stil bir pikap, bir radyo ve bir mikrofon her biri eğlenceli detaylarla donatılmış.

LEGO Creator 3’ü 1 Arada Çiçekli Pikap Oyuncak Yapım Seti

Bugün Hepsiburada'da seçili deterjan ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatı!

Bugün Hepsiburada'da seçili deterjan ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatı!

Perwoll Siyah Sıvı Bakım Deterjanı, 3'lü yenileme teknolojisi ile tüm koyu renkli giysilerinizin renk ve dokusunun ömrünü uzatıyor.

Perwoll  Sıvı Çamaşır Deterjanı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Flormar satıcılı ürünlerde %10 indirim fırsatı!

Flormar satıcılı ürünlerde %10 indirim fırsatı!

Flormar Eyeliner, yoğun siyah rengi, yarı mat bitişi ve keçe uçlu yapısıyla göz makyajını bir adım öteye taşımanıza yardımcı oluyor. Eğer siz de dikkat çekici ve uzun süre kalıcı bir eyeliner arıyorsanız, bu ürün oldukça iyi bir seçenek.

Flormar Likit Kalem Eyeliner

Wefood'un sevilen ürünlerinde %45’e varan indirim!

Wefood'un sevilen ürünlerinde %45’e varan indirim!

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı, mutfakta ve kişisel bakımda kullanabileceğiniz çok yönlü bir doğal ürün. Organik Hindistan cevizi içlerinden soğuk sıkım yöntemiyle üretilerek değerli bileşenlerini koruyor.

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı

Stanley'in sevilen modellerinde %20 indirim fırsatlarına mutlaka göz atmalısınız!

Stanley'in sevilen modellerinde %20 indirim fırsatlarına mutlaka göz atmalısınız!

Klasik Stanley dayanıklılığına sahip bu mug, özel AeroLight teknolojisi sayesinde geleneksel çelik termoslardan %33 daha hafif. Vakum yalıtımlı yapısıyla kahvenizi 6 saat sıcak, soğuk içeceğinizi ise 8 saat boyunca ferahlatıcı tutabiliyor.

İndirimli fiyatıyla şuanda 1.559,20 TL.

Stanley AeroLight

%100 Ege Pamuğu havlu setlerinde 1 alana 1 bedava!

%100 Ege Pamuğu havlu setlerinde 1 alana 1 bedava!

İnce işçilikle dokunan, zarif bordür detaylarıyla öne çıkan Hereke 3'lü Havlu Seti, hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunuyor.

Aya 3'lü Havlu Seti Krem

Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi, piyasada en ucuz fiyatıyla!

Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi, piyasada en ucuz fiyatıyla!

Çorap formundaki nemlendirici ayak maskesiyle ayaklarınızı derinlemesine besliyor ve yumuşacık bir his bırakıyor. Pratik kullanımıyla evde konforlu bir ayak bakımı deneyimi sunacak.

%25 indirimiyle 637.42 TL.

Mjcare Miracle Foot Peeling Pack

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kedi kumlarında %50'ye varan indirimlere ek sepette ekstra %15 fırsatı!

Kedi kumlarında %50'ye varan indirimlere ek sepette ekstra %15 fırsatı!

Bu beyaz topaklanan bentonit kum, yüksek emiciliği ve etkili koku kontrolü ile öne çıkıyor. Aktif karbon içeriği sayesinde kötü kokuları etkili bir şekilde hapseder ve uzun süreli hijyen sağlar.

%44 indirim oranıyla fiyatı 339,40 TL.

Biokats Bianco Extra Kedi Kumu

FITNESS PAKETİ

FITNESS PAKETİ

Antrenman öncesi ve sonrası için ihtiyacın olan ürünler avantajlı fiyata bir arada!

%26 indirimli fiyatıyla 1099 TL.

FITNESS PAKETİ

Kadın Oversize Jean Tulum Mavi

Kadın Oversize Jean Tulum Mavi

Bu sezon ister okula giderken ister arkadaşlarınızda akşam yemeğinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz şıklıkta bir model.

İndirimli fiyatıyla  1,379.50 TL

Kadın Oversize Jean Tulum Mavi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın