Bugün İndirimde Neler Var? Sony PlayStation  İndiriminden Tchibo Ürünlerine 14 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.11.2025 - 13:47

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 14 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Sony Play Station indiriminden Tchibo ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 14.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Sony PlayStation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu, dijital oyun dünyasına adım atmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Klasik PS5 oyunlarının yanı sıra PS Plus’ın sunduğu geniş oyun kütüphanesinden de faydalanabilir, online ve solo oyunlarda yüksek performansı deneyimleyebilirsiniz.

Bugün %13 indirimde!

Linki burada

Oral-B Vitality Pro Lila, hem nazik hem de etkili bir bakım isteyenler için günlük rutini oldukça kolaylaştıran bir model.

Döner başlığının sağladığı derin temizlik, 3 farklı fırçalama modu ile birleşince ister hassas günlerde ister güçlü bir temizlik istediğinizde ihtiyacınıza göre seçim yapabiliyorsunuz. Bugün %20 indirimde 

Link burada

KARACA WENY ÇAYDANLIK

Küçük mutfaklar için bile ideal olan kompakt tasarımıyla günlük çay keyfini pratikleştiren bir ürün. 

Linki burada

Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve, bugün indirime giren en cazip seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Orta-koyu kavrum Arabica çekirdekleriyle hem filtrede hem espresso’da dengeli ve yumuşak içimiyle sevilen bu harman, kırmızı orman meyvesi aromasıyla günlük kahve rutinine zarif bir tat katacak.

Bugün %33 indirimde

Linki burada

Kahve Dünyası'nın sevilen ürünlerinde 2. ürün sadece 1 TL!

Geleneksel kahve keyfini modern bir dokunuşla yaşamak istersen, Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi tam sana göre. Orta kavrulmuş yapısı sayesinde ne çok sert ne de çok hafif; tam kıvamında bir içim sunuyor.

Linki burada

Tüm maskaralarda %50 indirim fırsatı!

Lancôme Lash Idôle Lifting Hacim Maskara, kirpiklere tek tek kaldırma ve hacim kazandırırken gün boyu dağılma yapmayan hafif bir formüle sahip.

Sepete özel fiyatı 1.100 TL.

Linki burada

CLINIQUE ürünlerinde 1000 TL ve üzerine 600 TL indirim!

Clinique sevenlerin favorisi olan o kült ruj burada!

Sepete özel fiyatı 799 TL.

PAEN Basic 5'li Regular Fit T-shirt %53 indirimli!

İndirimli fiyatıyla 999.00 TL. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünler gerçekten çok başarılı tamamen fiyat performans çerçevesinde üretilmiş teşekkürler.

Protein barlarda %15 indirim ve 1 + 1 hediye fırsatı!

Vegan High Protein Bar Tanışma Paketi ile farklı aroma ve tatları keşfetmenin tam zamanı! Hepsini deneyebilir, üstelik indirimli fiyatıyla hem lezzet hem de uygun fiyat avantajını bir arada yakalayabilirsiniz.

Linki burada

Royal Canin Maxi Adult Büyük Irk Yetişkin Köpek Maması

26-44 kg arasındaki büyük ırk köpeklerin yetişkin dönemine özel geliştirilmiş dengeli bir kuru mama.

%44 indirim oranıyla şuanda fiyatı  3.881,62 TL.

Linki burada

Çift Kişilik Yorgan %55'e varan indirimle!

Cotton Box Climate çift kişilik yorgan, uyku konforunu bir üst seviyeye taşımak isteyenler için tam bir kurtarıcı. 

İndirimli fiyatı  2,362.50 TL.

Linki burada

Yeni Sezon Ürünlerde %40'a Varan İndirim!

Kış kombinlerinizin yıldızı olmaya aday VOID Aero Star Premium Oversize Hoodie, konfor ve tarzı bir araya getiriyor.

Üstelik 'onedio' koduyla ekstra %10 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

2450 TL değerindeki Favori Nem İkilisi sadece 1200 TL!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Seçili büyük boy parfüm alışverişlerinde orijinal boy ruj hediye!

Klasik ve baştan çıkarıcı bir koku arıyorsanız, Yves Saint Laurent Black Opium EDP Kadın Parfüm tam size göre!

Linki burada

Yorum Yazın