Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndirimlerinden Under Armour Ayakkabılara 3 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.10.2025 - 13:30

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 3 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Penti indirimlerinden Under Armour ayakkabılara pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 03.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren Under Armour Antrenman Ayakkabısı, spor yaparken hem konforu hem de performansı bir arada isteyenler için harika bir seçim!

Hafif yapısı, ayağı saran tasarımı ve Charged Cushioning teknolojisi sayesinde antrenmanlarda ekstra destek ve rahatlık sağlıyor.

Antrenman Ayakkabısı

Orret Home 2 Adet Kare Buz Kalıbı

15 bölmeli tasarımıyla içecek keyfinizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Özellikle kokteyllerde favoriniz olacak bu buz kalıpları, pratik kullanımı ve dayanıklı yapısıyla vazgeçilmeziniz haline gelecek.

Orret Home 2 Adet Kare Buz Kalıbı

Spigen Audio TWS P20 Bluetooth Kablosuz Kulaklık, ANC Pro aktif gürültü engelleme özelliğiyle müzik ve görüşmelerinizi kesintisiz keyfe dönüştürüyor.

Kablosuz yapısı, uzun pil ömrü ve ergonomik tasarımıyla hem konforlu hem de yüksek performanslı bir deneyim sunuyor.

Spigen Audio TWS P20 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Mjcare On Rice Extract Mask - Pirinç Özlü Yüz Maskesi 10'lu

Kore cilt bakımının en sevilen adımlarından biri olan bu maskeler, yorgun ve mat cildi canlandırmak için birebir. Üstelik 10’lu paket olması sayesinde haftalık bakım rutinine kolayca ekleyebilir, düzenli kullanarak cildinde gözle görülür bir tazelik yakalayabilirsiniz.

%25 indirim oranıyla fiyatı  284.92 TL.

Mjcare On Rice Extract Mask

Gimcat Malt Soft Extra 100 Gr + OneVet Multivitamin Paste 100 Gr + OneVet Biotin 50 Ml + OneVet Omega 3 250 Ml

Hem kedilerin hem köpeklerin severek tüketeceği ürünleri bir araya getiriyor. Sindirim desteğinden tüy sağlığına, bağışıklık güçlendirmeden parlak bir kürke kadar evcil dostlarınızın ihtiyaçlarını tek pakette karşılayabilirsiniz.

%31 indirim oranıyla fiyatı  1.100,00 TL.

Gimcat Set

Bu sonbaharın favorisi olmaya aday: Horsefeathers Dough Spor Gömlek

Su itici özelliği sayesinde hafif yağmurlarda koruma sağlarken, rahat kesimiyle günlük kombinlerinize sportif bir dokunuş katıyor. 

%40 indirim oranıyla fiyatı  1.794,00 TL.

Spor Gömleği

PAEN Basic Unisex 3'lü Hoodie Paketi

Rahat ve kaliteli sweatshirt arayışında olanların favorisi olacak PAEN Basic Unisex Hoodie, konforlu ve şık tasarımıyla dolabınızın vazgeçilmez parçalarından olacak!

%40 İndirim +  'paen10' koduyla %10 ekstra indirim!

PAEN Basic Unisex 3'lü Hoodie Paketi

Hepsiburada’da bugün Penti sütyenler sadece 499 TL ve 699 TL! Üstelik iç giyimde fırsatlar bununla da bitmiyor; külotlarda 1 alana 1 hediye kampanyası başladı.

Skin Sense 3'lü Hipster, kalçaları saran ve kavrayan tasarımı sayesinde günlük hayatta rahatça kullanabileceğin bir seçenek!

Düşük Bel Hipster Külot

Kahve Dünyası'nın sevilen ürünlerinde 2. ürün sadece 1 TL!

Geleneksel kahve keyfini modern bir dokunuşla yaşamak istersen, Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi tam sana göre. Orta kavrulmuş yapısı sayesinde ne çok sert ne de çok hafif; tam kıvamında bir içim sunuyor.

Kahve Dünyası Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi

Lancome’da %30’a varan indirimlere ek olarak EKSTRA300 kodunu kullanarak 3000 TL ve üzeri alışverişlerinizde ekstra 300 TL indirim kazanabilirsiniz.

Lancome Renergie Triple Serum, cilt bakım rutininde adeta bir yıldız ürün. Hyalüronik Asit ile yoğun nemlendirme sağlarken, C Vitamini ve Niasinamid cildin daha aydınlık ve pürüzsüz görünmesine destek oluyor.

Lancome Renergie Triple Serum

Kremi’de tüm ürünlerde sepette %30 indirim var; üstelik 2. üründe %25 ek indirim kazanabilir, Trendyol Plus müşterisiyseniz sepette ekstra %10 indirimden de faydalanabilirsiniz.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm, 13 ml’lik şık ambalajıyla dudak bakımında tam bir kurtarıcı. Şeftali aromasıyla hem tatlı bir koku hem de doğal bir parlaklık sunuyor.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

