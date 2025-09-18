onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Kiko Rujlardan DeFacto Ürünlerine 18 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Bugün İndirimde Neler Var? Kiko Rujlardan DeFacto Ürünlerine 18 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.09.2025 - 13:03

18 Eylül 2025’te Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’da indirim rüzgarı esiyor! 🌟 Kiko’nun rujlarından DeFacto’nun favori ürünlerine kadar pek çok seçenek özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata almak veya evinizi hem şık hem pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin keyfini çıkarın! 

Bu içerik 18.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren SONGMICS 3 Katmanlı Çocuk Kitaplığı, miniklerin odasında hem düzen hem de eğlenceli bir atmosfer yaratıyor.

Kitaplar için ideal rafları ve oyuncakları kolayca toparlamaya yardımcı çıkarılabilir kutuları sayesinde çocuk odasında pratik bir çözüm olacak. 

SONGMICS Çocuklar Için Saklama Dolabı

Orret Home Doğal Bambu Katlanabilir Kirli Çamaşır Sepeti

Doğal bambu tasarımıyla evinize sıcak bir dokunuş katarken, yıkanabilir ve çıkarılabilir astar torbası sayesinde temizlik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Katlanabilir yapısıyla da ihtiyaç olmadığında yer kaplamadan kaldırılabiliyor.

Kirli Çamaşır Sepeti

SONGMICS 2 x 30L Mutfak Çöp Kovası, mutfakta hem düzeni hem de çevreyi düşünerek tasarlanmış şık bir çözüm.

İki ayrı bölmesi sayesinde geri dönüşüm ve evsel atıkları kolayca ayırabilir, mutfakta pratiklik kazanabilirsiniz. 

SONGMICS 2 x 30L Mutfak Çöp Kovası

Kiko seçili dudak ürünlerine 4 al 2 öde fırsatları!

Kiko Milano Lip Volume Tutu Rose, nemlendirici formülü sayesinde dudakları gün boyu yumuşak tutarken, doğal tonuyla makyajınıza fresh bir dokunuş katacak. 

KikoMilano Kiko Nemlendirici

Fissler Vitaquick Premium 6.0L Düdüklü Tencere, mutfakta hız ve lezzeti bir araya getiren şef yardımcınız olacak.

Dayanıklı paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun yıllar güvenle kullanabilir, geniş 6 litrelik hacmiyle kalabalık sofralar için pratik çözümler üretebilirsiniz. Güvenlik mekanizması ve kolay kullanım sunan tasarımıyla yemeklerinizi kısa sürede, besin değerini koruyarak pişirir. 

Sepete özel fiyatı 8.799,12 TL.

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere

Perwoll ve Persil ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatları!

Koyu Renkliler Hassas Bakım Sıvı Çamaşır Deterjanı, koyu renkli kıyafetleriniz için özel olarak geliştirilmiş bir formüle sahiptir. Renklerin ilk günkü canlılığını korumaya yardımcı olurken, kumaşlara nazikçe bakım yapar.

Sıvı Çamaşır Deterjanı

Alin Tek Kişilik Nevresim Takımı

Yumuşacık dokusuyla cildinize nazikçe dokunurken, ütü gerektirmeyen crin yapısı sayesinde yatağınızı her zaman düzenli ve şık tutmanıza yardımcı oluyor.

%70 indirimli fiyatıyla şuanda 990.00 TL.

Alin Tek Kişilik Nevresim Takımı

Afra Erkek Bornoz Bej

Afra %100 pamuk pike bornozlar, üstün kaliteli doğal Ege pamuğundan özenle dokunmuş bir konfor sunuyor. Nefes alan yapısı sayesinde cildinizde yumuşak ve hafif bir his bırakırken, doğal pamuk dokusu ile hem şıklığı hem de rahatlığı bir araya getiriyor.

%25 indirimli fiyatıyla 1,162.50 TL.

Afra Erkek Bornoz Bej

Bu zarif ve kullanışlı telefon askısı, günlük hayatınıza hem pratiklik hem de stil katacak!

65 cm’den 130 cm’ye kadar ayarlanabilen uzunluğu sayesinde ister omuzda ister çapraz şekilde rahatça kullanabilir, tarzınızı kendi zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. 

%36 indirimiyle 449.90 TL.

Earth Eye

Reflex Plus Adult Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması, minik dostunuzun sağlığı ve mutluluğu için özel olarak formüle edilmiş.

Somon içeriğiyle hem lezzetli bir öğün sunar hem de kedinizin ihtiyacı olan kaliteli proteini karşılar.

%44 indirimiyle şuanda  345,90 TL.

Kısırlaştırılmış Kedi Maması

DeFacto’da seçili ürünlerde %70’e varan indirimlere ek olarak, 2 ürün alımında ekstra %10, 3 ürün alımında ise ekstra %15 indirim fırsatı!

Defacto Sweatshirt, sade ve şık görünümü ile jean’den eşofmana kadar her kombine uyum sağlayarak gardırobunuzun favori parçalarından biri olmaya aday.

Defacto indirimleri

