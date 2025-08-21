onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Adidas Ayakkabılardan Penti Sütyenlere 21 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Adidas Ayakkabılardan Penti Sütyenlere 21 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.08.2025 - 12:57

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 21 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Levi’s  Jeanslerden adidas ayakkabılara kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 21.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren Levi’s 501 Original Jeans erkek kot pantolon, zamansız tasarımıyla favoriniz olacak!

Rahat kesimi ve ikonik düğmeli yapısıyla hem günlük kombinlerde hem de daha şık stillerde kolayca birleştirilebilir. Dayanıklı kumaşı sayesinde uzun yıllar gardırobunuzun favorisi olacak klasik bir parça.

Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon Erkek

Orret Home doğal bambu katlanabilir kirli çamaşır sepeti, hem pratik kullanımı hem de şık tasarımıyla öne çıkıyor.

Katlanabilir yapısı sayesinde kullanılmadığında yer kaplamaz, doğal bambu dokusu ise evinize sıcak ve doğal bir hava katacak. Banyonuzda ya da yatak odanızda düzeni sağlamak için ideal bir tercih.

Orret Home Doğal Bambu Katlanabilir Kirli Çamaşır Sepeti

Songmics Çocuk Odası Rafı

Songmics çocuk odası rafı, oyuncak düzenleyici olarak tasarlanmış pratik ve fonksiyonel bir çözüm. Ayakta durabilen yapısı sayesinde odada fazla yer kaplamazken, farklı boyutlardaki raf bölmeleri kitap, oyuncak ve eşyaları düzenli tutmayı kolaylaştıracak.

Songmics Çocuk Odası Rafı

Lava Metal Premium Serisi - Döküm Rosto ve Fırın Tepsisi

Döküm yapısı sayesinde ısıyı eşit şekilde dağıtarak yemeklerinizi mükemmel pişirir, fırından sofraya direkt şık bir sunum imkânı sağlar. Et yemeklerinden sebze gratenlere kadar birçok tarif için ideal olan bu tepsi, mutfağınızın vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.

Lava Metal Premium Serisi

Bugün Hepsiburada’da indirime giren adidas Urban Court beyaz erkek sneaker, sade ve modern tasarımıyla hem günlük kombinlerde hem de spor şıklığında rahatlıkla kullanılabilecek bir model.

Yumuşak iç tabanı ve dayanıklı dış yapısıyla konforlu bir kullanım sunarken, beyaz renginin zamansız şıklığı sayesinde gardırobunuzun joker parçalarından biri olmaya aday.

Sepete özel fiyatı 1.399,01 TL.

Nehir Silver 6 Parça Paslanmaz Çelik Sahan Seti

Mutfakta hem dayanıklılığı hem de şıklığıyla öne çıkan bir tercih. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunarken, ısıyı eşit dağıtarak yemeklerin daha lezzetli pişmesine yardımcı olur.

İndirimli fiyatı 1.349,99 TL.

Nehir Silver 6 Parça Paslanmaz Çelik Sahan Seti

Vienev 12LI Hava Geçirmez Saklama Kabı Seti

Mutfakta düzen ve tazelik isteyenler için harika bir çözüm. Farklı boyutlardaki kapları sayesinde bakliyattan atıştırmalıklara, kahveden makarnaya kadar birçok ürünü uzun süre taze saklamanıza yardımcı olur.

Sepete özel fiyatı 141,90 TL.

Vienev 12LI Hava Geçirmez Saklama Kabı Seti

Protein Granola, güne enerjik bir başlangıç yapmak ya da gün içinde sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenek.

Spor sonrası toparlanmak için ya da gün ortasında tatlı bir şeyler canınız çektiğinde gönül rahatlığıyla elinizin gideceği bir atıştırmalık olabilir.

Yer Fıstığı & Kinoa Patlağı

Mjcare Face Peeling - Yüz Peeling Pad 10'lu

Pratikliğiyle bakım rutinini keyifli hale getiren ürünlerden biri.  Tek kullanımlık pedleri sayesinde hem cildinizi nazikçe ölü derilerden arındırıyor hem de ferah bir temizlik hissi bırakıyor.

Mjcare Face Peeling - Yüz Peeling Pad 10'lu

GREENS & SUPERFOODS

Yeşil sebzeler ve süper gıdalarla dolu kompleks formülü sayesinde ihtiyacın olan besinleri pratik bir şekilde almanı sağlar.  21 farklı süper gıda içermesiyle günlük beslenmene ekstra bir enerji ve sağlık desteği sunar.

GREENS & SUPERFOODS

Cecotec CecoFry 5500 Pro, 5.5L Air Fryer XL

1700 W gücüyle mutfakta sağlıklı ve pratik bir yardımcı sunuyor.  Yiyeceklerinizi yağ miktarını minimuma indirerek çıtır çıtır pişirirken, geniş haznesi sayesinde aile boyu yemekleri rahatça hazırlayabilirsiniz.

Cecotec CecoFry 5500 Pro

Kiperin ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatını kaçırmayın!

Cilt, saç, tırnak ve eklem sağlığını desteklemek isteyenler için ideal bir seçenek. Çift hidrolize formülü sayesinde vücut tarafından kolayca emilir ve kolajen seviyesini etkin bir şekilde artırır. 

Kiperin

PENTİ %70'e varan indirimler!

Balenli yapısı göğsü desteklerken, ribbed dokusu ve seramik bej rengiyle hem günlük kullanımda hem de özel kombinlerde rahatlıkla tercih edilebilir. 

Penti Liny Ribbed Balenli Seramik Bej Sütyen

