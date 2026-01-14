onedio
Haberler
Vitrin
Giyim
, Elektronik
, Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? 14 Ocak 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 14 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.01.2026 - 12:32

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 14 Ocak 2026 tarihinde indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın.

Bu içerik 14.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.



Minik fotoğrafçıların hayallerini süsleyen bu anlık baskılı kamera, yaratıcı aktivitelerin yeni gözdesi.

Minik fotoğrafçıların hayallerini süsleyen bu anlık baskılı kamera, yaratıcı aktivitelerin yeni gözdesi.

Hem fotoğraf çeken hem de anında termal baskı yapan bu çift kameralı cihaz, video ve oyun özellikleriyle çocukların favorisi olacak. 1.799,91 TL fiyatıyla yaratıcı bir hediye arayanları bekliyor.

Dijital Fotoğraf Makinesi Çift Kameralı Çocuk Çek Çıkar Anlık Baskılı

Şıklığından ödün vermeyenlerin favorisi olan bu ikonik model indirimde.

Şıklığından ödün vermeyenlerin favorisi olan bu ikonik model indirimde.

Tommy Hilfiger'ın klasikleşen şıklığını yansıtan bu lacivert çanta, 4.549,30 TL yerine 3.639,44 TL fiyatıyla günün prestijli fırsatları arasında. Hem günlük hem de ofis şıklığı için ideal bir yatırım parçası.

Tommy Hilfiger Lacivert Kadın Çantası

Sokak stilinde lüks bir dokunuş arayanlar için Calvin Klein sneakerlar günün en kârlı moda yatırımı.

Sokak stilinde lüks bir dokunuş arayanlar için Calvin Klein sneakerlar günün en kârlı moda yatırımı.

CK desenli ve deri bağlamalı bu ikonik düz taban sneaker, 3.299 TL'den 2.119,90 TL'ye düşerek dev bir indirim gördü. Gardırobuna lüks bir dokunuş katmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Calvin Klein Classic Cupsole Mono Deri Sneaker

Doğal içerikli kişisel bakım ürünlerini stoklamak isteyenler için sepette ek indirim şenliği var.

Doğal içerikli kişisel bakım ürünlerini stoklamak isteyenler için sepette ek indirim şenliği var.

Bitkisel kozmetiğin öncüsü Yves Rocher, mevcut indirimlerine ek olarak 1000 TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim fırsatı sunuyor. Bakım rutinini doğal içeriklerle yenilemek için en kârlı gün.

Yves Rocher Markalı Ürünlerde Ekstra İndirim burada.

Çocukların dışarıda geçirdiği vakti çok daha eğlenceli ve güvenli hale getirecek o meşhur scooter indirimde.

Çocukların dışarıda geçirdiği vakti çok daha eğlenceli ve güvenli hale getirecek o meşhur scooter indirimde.

Sarı rengi ve ışıklı tekerlekleriyle çocukların gözdesi olan bu güvenli scooter, 3.799 TL'den 2.849,25 TL'ye düştü. Ayarlanabilir boyu sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

Xiaomi Mitu Işıklı ve Ayarlanabilir 3 Tekerlekli Scooter



Hem koleksiyonerlerin hem de çocukların radarındaki bu efsane tasarım, detaylarıyla hayran bırakıyor.

Hem koleksiyonerlerin hem de çocukların radarındaki bu efsane tasarım, detaylarıyla hayran bırakıyor.

LEGO® Technic Lamborghini Huracán Tecnica (42196)

Otomobil tutkunu çocuklar ve koleksiyonerler için tasarlanan 806 parçalık bu turuncu efsane, 1.869,15 TL fiyatıyla satışta. 

LEGO® Technic Lamborghini Huracán Tecnica (42196)

Muggo DRAKO Hakiki Deri Erkek Chelsea Bot, %50 indirimle 1.069,90 TL’ye düştü.

Muggo DRAKO Hakiki Deri Erkek Chelsea Bot, %50 indirimle 1.069,90 TL’ye düştü.

Kış şıklığının en sağlam parçalarından olan bu çift fermuarlı hakiki deri bot, %50 indirimle 1.069,90 TL’ye düştü. Hem konforlu hem de dayanıklı yapısıyla sezonun en iyi fiyat-performans ürünlerinden.

Muggo DRAKO Hakiki Deri Çift Fermuarlı Erkek Kışlık Chelsea Bot

Evde konforu ve sıcaklığı bir arada arayanlar için hem şık hem de pratik bir seçenek.

Evde konforu ve sıcaklığı bir arada arayanlar için hem şık hem de pratik bir seçenek.

Kış akşamlarının vazgeçilmezi olan bu sıcacık giyilebilir battaniye, büyük indirimle 2.500 TL’ye düştü. 

HUGS AND GIFTS Giyilebilir Battaniye

İzgi Yatak Odası Ürünlerinde %45’e Varan İndirim!

İzgi Yatak Odası Ürünlerinde %45’e Varan İndirim!

Yatak odasını yenilemek veya dekorasyona şık bir dokunuş katmak isteyenler için İzgi markalı tüm ürünlerde dev kampanya başladı. Nevresim takımlarından yatak örtülerine kadar her şey çok daha avantajlı.

İzgi Yatak Odası Ürünlerinde %45’e Varan İndirim burada.

Ölü derilerden arınmış yumuşacık ayaklar için en çok tercih edilen ürünlerden biri.

Ölü derilerden arınmış yumuşacık ayaklar için en çok tercih edilen ürünlerden biri.

Mjcare 3'lü Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

Ayak bakımında mucizeler yaratan bu popüler peeling maskesi, 3'lü avantajlı paketiyle bakım rutinini evde profesyonelce tamamlamak isteyenleri bekliyor. 

Mjcare Miracle Foot Peeling Pack - Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 3'lü



Dünyaca ünlü serum ve kremlere sahip olmak için bu kampanya kaçmaz.

Dünyaca ünlü serum ve kremlere sahip olmak için bu kampanya kaçmaz.

Estée Lauder Kışa Özel Bakım Setleri

Cildini kışın zorlu şartlarına hazırlamak ve ışıltı katmak isteyenler için Estée Lauder setlerinde %50’ye varan dev avantajlar başladı. 

Kış İndirimine Özel Estee Lauder setlerinde %50'ye varan avantajları keşfedin!

CeraVe Ürünlerinde Sepette %25 İndirim!

CeraVe Ürünlerinde Sepette %25 İndirim!

Dermatologların favorisi olan ve cilt bariyerini onaran CeraVe ürünlerinde, mevcut indirimlere ek olarak sepette net %25 indirim fırsatı başladı. Temizleyicilerden nemlendiricilere kadar tüm ihtiyaçlarınızı stoklamak için bu kampanya harika bir fırsat.

CeraVe ürünleri burada.


Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Yorum Yazın