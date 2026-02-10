onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 10 Şubat 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 10 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
10.02.2026 - 11:57

10 Şubat Salı gününe, hem kendinizi yenileyeceğiniz bakım fırsatları hem de evdeki konforunuzu artıracak teknolojik çözümlerle başlıyoruz! Sevgililer Günü’ne sadece sayılı günler kala, sevdiğinize asla solmayacak bir çiçek almaktan imza kokusunu seçmeye kadar en romantik fikirleri senin için bir araya getirdik. Sepette artan indirimlerden dev teknoloji fırsatlarına kadar bugünün en çok kazandıran kampanyalarını keşfetmek için rehberimize göz atmayı unutma!

Bu içerik 10.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Evdeki evcil dostlarınızın tüylerini dert olmaktan çıkaran bu teknolojik güçle derinlemesine temizliğin tadını çıkarın!

Bissell’in kablosuz dikey süpürgesi, özellikle evcil hayvan sahipleri için tasarlanan yüksek emiş gücü ve özel başlıklarıyla halılardaki ve koltuklardaki en inatçı tüyleri bile saniyeler içinde hapsediyor. Modern tasarımı ve üstün performansıyla bu süpürge, ev işlerinde en büyük yardımcınız olacak.

Fiyatı indirimle sadece 8.197 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

'İyi ki arkadaşımı dinleyip bu markayı almışım. Detaylı bir süpürme yapmadığım halde evden çıkan pisliğe inanamadık. 'Üstünkörü bir süpürelim' dediğimizde çıkan pisliğin fotoğrafını da ekledim. Yorumlarda 'ağır' demişlerdi ama bence ağır değil; zaten kendiliğinden kayıyor, neden öyle dediler anlamadım.

Tam bir fiyat-performans ürünü, bence o ünlü markaya bin basar. Bataryasının çıkıyor olması çok iyi bir özellik; eğer yedek batarya da satarlarsa çok daha iyi olur. İkinci ayarda, 3+1 evi 20 dakikada süpürdük; şarjı bu ayarda 20 dakika yetiyor. Ben çok memnun kaldım. Malzeme kalitesi oldukça yüksek. Ayakta durabilmesi de çok iyi bir özellik. İyi ki uygun fiyata bu markayı tercih etmişim, herkese tavsiye ederim.'

Bissell Furfinder Pro Kablosuz Dikey Süpürge

Aşkın en büyüleyici kokusunu %20 net indirimle keşfedip her fısla unutulmaz bir iz bırakın!

Yves Rocher’nin tüm parfümlerinde net %20 indirim sizi bekliyor. Orijinal ürün garantisiyle sunulan bu parfümler, Sevgililer Günü için hem şık hem de kalıcı bir hediye arayanlar için en güvenilir adres. 

Yves Rocher Parfüm Koleksiyonu

Saç bakım rutininizi profesyonel dokunuşlarla zenginleştirirken seçtikçe kazandıran bu fırsatı kaçırmayın!

Urban Care’in her ihtiyaca yönelik hazırlanan şampuan, serum ve bakım spreyleriyle saçlarınıza hak ettiği değeri vermenin tam zamanı. Sepetinizi doldurdukça artan indirim oranlarıyla (2. ürüne %5, 3. ürüne %10, 4. ürüne %15) eksiklerinizi tamamlamak şimdi çok daha hesaplı. 

Urban Care Saç Bakım Ürünleri

Ev konforunda profesyonel el ve ayak bakımı yaparak kendinizi her an bakımlı ve taze hissedin!

13 farklı başlığıyla manikürden pediküre, tırnak şekillendirmeden törpülemeye kadar tüm ihtiyacınızı tek bir cihazda buluşturan bu şarjlı set, tırnak bakımını zahmetsiz bir keyfe dönüştürüyor. 

MOBEE 13 In 1 Şarjlı Tırnak Törpüsü ve Manikür Seti

Miniklerin merak dolu dünyasını müzik, ışık ve eğitici oyunlarla besleyen bu istasyonla öğrenme sürecini bir şölene çevirin!

Fisher-Price’ın çok dilli versiyonuyla sunulan bu oyun istasyonu, bebeklerin ince motor becerilerini geliştirirken sayıları, şekilleri ve renkleri eğlenceli şarkılar eşliğinde öğretiyor. 

Fisher-Price Eğlen ve Öğren Köpekçik'in Oyun İstasyonu

Oyun dünyasında hassas kontrol ve nostaljik konforu bir arada arayanlar için klasikleşmiş bir performans deneyimi!

Logitech’in ikonik konsol tarzı tasarımıyla öne çıkan bu kablolu gamepad'i, özel 4 düğmeli hassas D-pad yapısı sayesinde en hızlı aksiyon oyunlarında bile komutlarınızı anında ekrana yansıtıyor. Tak-çalıştır özelliği ve dayanıklı tuş yapısıyla hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli oyuncular için güvenilir bir yol arkadaşı.

Logitech F310 Kablolu Gamepad

Cildinizin ihtiyaç duyduğu derin onarımı ve huzuru tek bir tüpte toplayan bu mucizevi bakımla tanışın!

Hassaslaşmış ve kurumuş ciltler için özel olarak formüle edilen B5+ vitaminli bu onarıcı krem, cildinizi anında yatıştırarak bariyerini güçlendiriyor. Günlük bakım rutininizin olmazsa olmazı bu onarıcı krem, bütçe dostu fiyatıyla bugün listemizin yıldızları arasında.

Sepete özel fiyatı 599,92 TL.

Cicaplast Baume B5+ Onarıcı ve Yatıştırıcı Bakım Kremi

Sevginizi asla solmayacak, her parçası aşkla birleştirilen renkli bir lale buketiyle ölümsüzleştirin!

LEGO Botanicals serisinin bu 576 parçalık lale yapım seti, yetişkinler için hem dinlendirici bir hobi hem de zamansız bir dekorasyon parçası sunuyor. Klasik çiçeklerin aksine her zaman canlı kalan bu şık buket, Sevgililer Günü için yaratıcı ve kalıcı bir hediye arayanlar için muazzam bir seçenek. 

3333 TL yerine 2.400 TL.

LEGO® Botanicals Lale Buketi

Özel şal detayı ve taba renginin sıcaklığıyla gardırobunuza hem modern hem de çok yönlü bir parça ekleyin!

İster günlük kombinlerinizde ister özel davetlerde aksesuarla zenginleştirerek kullanabileceğiniz bu set, tek bir parçayla bütünsel bir şıklığa ulaşmanızı sağlıyor. Kaliteli kumaş dokusu ve taba renginin zamansız asaletini bir araya getiren bu takım, sezonun en dikkat çeken parçaları arasında.

Melike Tatar Kemerli Şal Detaylı Takım

Tatlı krizlerini sağlıklı bir enerji patlamasına dönüştüren, her ısırıkta farklı bir lezzet sunan o karma kutuyu keşfedin!

Protein Ocean’ın 12 adetlik bu özel karma paketi, çikolatadan meyveye kadar farklı aromaları bir araya getirerek damak tadınıza en uygun barı bulmanızı sağlıyor. Farklı lezzetleri denemeyi sevenlerin favorisi olan bu set, haftanın en çok satan sağlıklı atıştırmalıkları listesinde.

Protein Ocean Protein Bar Karma Paket

Banyo sonrası keyfinizi pike dokusunun hafifliği ve antrasit renginin modern duruşuyla lüks bir deneyime taşıyın!

Green Black’in yüksek su emiciliğine sahip pamuklu pike dokusundan üretilen Afra erkek bornozu, cilde nefes aldıran yapısıyla dört mevsim konforlu bir kullanım sunuyor. Kendiniz için kaliteli bir yatırım veya sevdikleriniz için şık bir hediye arıyorsanız bu bornoz harika bir seçenek.

Green Black Afra Erkek Pike Bornoz

Doğanın en huzurlu tonu dağ yeşili ile şehir hayatının temposuna ayak uyduran, işlevsel ve zamansız bir sırt çantası!

Dağ yeşili rengiyle stilinize doğadan bir dokunuş katarken, dayanıklı kumaşı ve korumalı bölmeleriyle laptopunuzdan kişisel eşyalarınıza kadar her şeyi güvenle taşımanıza imkan tanıyor. Hem okulda hem ofiste hem de hafta sonu kaçamaklarında en sadık yol arkadaşınız olacak bu çanta, bugüne özel fiyatıyla radarımızda.

PAEN Classic Sırt Çantası - Dağ Yeşili

