Bu Ünlülerden Hangisi Evlenince Oyunculuğu Bırakır?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
12.09.2025 - 08:49

Bazı ünlüler için sahne tozu bir tutku, bazıları içinse hayatın belli bir döneminde yaşanacak bir macera... Peki, evlilik kapıyı çaldığında hangisi 'Artık sahneler bana göre değil!' der? Aşağıdaki ünlülerden hangisinin evlenince oyunculuğu bırakacağını düşünüyorsunuz?

1. Hande Erçel

2. Nesrin Cavadzade

3. Afra Saraçoğlu

4. Birce Atalay

5. Su Burcu Yazgı Coşkun

6. Cemre Baysel

7. Sıla Türkoğlu

8. Berrak Tüzünataç

9. Hazar Ergüçlü

10. Serenay Sarıkaya

Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
