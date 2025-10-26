Bu Tuzaklara Düşmeyin! Yatırımcıların En Çok Yaptığı 10 Hata

Yatırımcıların yaptıkları hatalardan biri de sadece bir yere yönelmek, yani portföyü çeşitlendirmemek. Bu bazen daha iyi bir kazanç olarak görülse de aslında çoğu zaman büyük risk. Çünkü tüm paranı tek bir kaynağa koyarsan o kaynaktaki sorunda tüm varlığın elinden kayıp gider.