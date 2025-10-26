Bu Tuzaklara Düşmeyin! Yatırımcıların En Çok Yaptığı 10 Hata
Yatırım yapmak çok karmaşık bir iş aslında! Birçok farklı alandaki bilgiyi bir araya getirerek en doğru yatırım aracını bulmak gerekiyor. Tabii bunu yaparken yatırımcılar birçok hata yapabiliyor. Bu hatalar neler bakalım mı?
1. Yatırım yaparken duygular işin içine karışmamalı!
2. Araştırma yapmadan yatırım yapılmamalı.
3. Hemen zengin olmayı planlayarak yatırım yapıyorsan bu, çok büyük bir yanlış!
4. Yatırım yapmayı bilmeyenler tek bir yere odaklanıyor.
5. Yatırım yapıyorsan sabretmen gerek!
6. Plansız yatırım fayda getirmez.
7. Elde olmayan parayla yatırım yapılmaz.
8. İşlem sıklığını iyi ayarlamak lazım.
9. Yatırım yaparken trendler takip edilmez.
10. Risk yönetimi en önemlisi!
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
