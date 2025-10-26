onedio
Bu Tuzaklara Düşmeyin! Yatırımcıların En Çok Yaptığı 10 Hata

Meryem Hazal Çamurcu
26.10.2025 - 14:01

Yatırım yapmak çok karmaşık bir iş aslında! Birçok farklı alandaki bilgiyi bir araya getirerek en doğru yatırım aracını bulmak gerekiyor. Tabii bunu yaparken yatırımcılar birçok hata yapabiliyor. Bu hatalar neler bakalım mı?

1. Yatırım yaparken duygular işin içine karışmamalı!

Yatırım yaparken yapılan yanlışlardan en büyüğü duygularla yatırım yapmak. Yani yatırımcılar çoğu zaman korku ve endişeyle yatırım yapabiliyor. Bu hataya düşmemek gerek. Ya da bazen heyecanla doğru zannedilip bir hisseye yatırım yapılabiliyor. Bunlar duygusal şekilde verilen kararlar ve genelde sonuç istenildiği gibi olmuyor.

2. Araştırma yapmadan yatırım yapılmamalı.

Yatırım yapmadan önce araştırma yapmak şart. Bazıları gerek olmadığını düşünse de genelde arkadaşlardan, etraftan ya da sosyal medyadan duyulan yatırım tavsiyeleri çok sağlıklı olmuyor. Yani araştırma yapmadan yatırım yaparsan sonu tam bir sürpriz oluyor.

3. Hemen zengin olmayı planlayarak yatırım yapıyorsan bu, çok büyük bir yanlış!

Yatırım yapanlar genelde hemen zengin olacaklarını düşünüyorlar. Hızlı para kazanma hayali yatırımcıları hataya düşürüyor. Zengin olmak öyle tek seferlik bir yatırımla mümkün değil. Doğru para kazanmak sabırlı şekilde düzgün yatırımlar yapmaktan geçiyor.

4. Yatırım yapmayı bilmeyenler tek bir yere odaklanıyor.

Yatırımcıların yaptıkları hatalardan biri de sadece bir yere yönelmek, yani portföyü çeşitlendirmemek. Bu bazen daha iyi bir kazanç olarak görülse de aslında çoğu zaman büyük risk. Çünkü tüm paranı tek bir kaynağa koyarsan o kaynaktaki sorunda tüm varlığın elinden kayıp gider.

5. Yatırım yapıyorsan sabretmen gerek!

Yatırımcıların en büyük yanlışı sabırlı olmamak. Yatırım yaptıktan hemen sonra bir karşılık almak istiyorlar. Ama bu pek mümkün değil. Çünkü yapılan yatırımların bazen yıllarca karşılığı olmayabilir. Sabırsız yatırımcılar genelde aldıklarını hemen elden çıkarıyorlar ve uzun vadeli kazançları kaçırıyorlar.

6. Plansız yatırım fayda getirmez.

Yatırımcıların yaptıkları en büyük hatalardan biri de plan yapmadan yatırım yapmak. Yatırım yapmak için araştırma yapıldıktan sonra hedefler ve istekler göz önünde tutularak plan yapılması gerekiyor. Plan yapmayan yatırımcının istediği karşılığı bulması oldukça zor.

7. Elde olmayan parayla yatırım yapılmaz.

Bazı yatırımcılar kendi parası olmadan borç alarak yatırım yapabiliyor. Bu şekilde yapılan yatırımlar oldukça riskli. Çünkü yatırımlar her zaman kazandırmayabilir. Borç alarak bu riske girersen eğer kayıp yaşadığında yükü çok daha fazla olacaktır.

8. İşlem sıklığını iyi ayarlamak lazım.

Bazı yatırımcılar sürekli al-sat yapmayı tercih ediyorlar. Bu al-satlar belki daha mantıklı gözüküyor ama maliyetli ve stresli bir iş aslında. Bu şekilde yapılan yatırımlarda çok fazla işlem ücreti ve vergi ödeneceği için aslında uzun vadede kazanç pek beklenilen gibi olmuyor.

9. Yatırım yaparken trendler takip edilmez.

Bazı yatırımcılar moda neyse o yatırımın peşinde koşuyor. Zaten yükselmiş olan bir yatırımın tercih edilmesi yapılan hatalardan. Çünkü yükselişe geçtikten sonra almak, zarara neden olabilir. O yüzden anlık trendlere bakarak karar vermek genelde yanlışa sürüklüyor.

10. Risk yönetimi en önemlisi!

Yatırım yaparken riskleri yok saymamak gerek. Burada risk dediğimizde sadece para batması olarak düşünmemeliyiz. Risk aynı zamanda kaybedilen fırsatlar demek. O yüzden yatırım yaparken risklerin çok iyi şekilde hesaplanması gerekiyor. Genelde yatırımcılar risk hesaplaması yapmadan yatırım yapıyorlar.

