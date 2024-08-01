Bu Testte Ruh Eşinle Tanışıp Tanışmadığını Söylüyoruz!
Bu Testte Ruh Eşinle Tanışıp Tanışmadığını Söylüyoruz!
Herkesin bir ruh eşi olduğunu düşünüyor fakat kendi ruh eşini bulduğundan emin olamıyorsan bu test tam sana göre!
Verdiğin cevaplara göre söylüyoruz!
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1. Cinsiyetini sorabilir miyiz?
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2. Aşka inanıyor musun peki?
3. Senin için hangisi daha önemli?
4. Sevdiğin kişinin aynı zamanda en yakın arkadaşın olabileceğini/olduğunu düşünüyor musun?
5. Seni konuşmadan anlayabilen, canın sıkkın olduğunda söylemeden fark edebilen biri var mı?
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