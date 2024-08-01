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Bu Testte Ruh Eşinle Tanışıp Tanışmadığını Söylüyoruz!

etiket Bu Testte Ruh Eşinle Tanışıp Tanışmadığını Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 22:01

Herkesin bir ruh eşi olduğunu düşünüyor fakat kendi ruh eşini bulduğundan emin olamıyorsan bu test tam sana göre! 

Verdiğin cevaplara göre söylüyoruz!

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1. Cinsiyetini sorabilir miyiz?

2. Aşka inanıyor musun peki?

3. Senin için hangisi daha önemli?

4. Sevdiğin kişinin aynı zamanda en yakın arkadaşın olabileceğini/olduğunu düşünüyor musun?

5. Seni konuşmadan anlayabilen, canın sıkkın olduğunda söylemeden fark edebilen biri var mı?

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6. Her hayaline istemeden de olsa dahil ettiğin biri var mı?

7. Aşkın iyileştirici olduğuna inanıyor musun?

8. Son olarak; sana göre dünyanın en mutlu yeri neresi?

Tanışmışsın!

Senin hayatında her anını beraber geçirmek için can attığın, yanından ayrıldığında içinin gittiği biri var. Onunlayken o kadar mutlu ve huzurlusun ki, onun sayesinde dünyanın hala güzel bir yer olduğuna inanıyorsun. Aranızdaki uyum herkes tarafından fark ediliyor. Birbirinizi her zaman anlayışla karşılayıp hayallerinizi destekliyorsunuz. Siz sadece iki aşık değil, aynı zamanda birbirinizin hayat arkadaşısınız. Bu devirde ruh eşini bulmak çok kolay olmayabiliyor, birbirinizi asla kaybetmeyin!

Yakında tanışacaksın!

Senin ruh eşin yakınlarda bir yerde. Onunla tanışmış ama daha farkına varamamış olabilirsin. Etrafına biraz daha iyi bakıp çok iyi anlaştığın, hayatını güzelleştiren birilerinin olup olmadığına bir göz at deriz 😉 Hayatında çok güzel bir döneme girecek, her hayaline dahil edebileceğin biriyle aşk yaşayacaksın. Öyle bir aşık olacaksın ki herkes senin bu halini hayranlıkla izleyecek!

Daha tanışmamışsın...

Ruh eşinle henüz karşılaşamamışsın. Kafandaki özelliklere tam olarak uyan biri daha karşına çıkmamış. Beraber eğlenebileceğin, yanında her zaman huzur bulabileceğin ve güvende hissedeceğin birini arıyorsun. Senin hayatına girecek kişi sadece sevgilin değil aynı zamanda en yakın arkadaşın olmalı. Hayallerini paylaşıp destek göreceğin, beraber gülüp ağlayabileceğin hayat arkadaşın yakında bir yerlerde seni bekliyor.

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