Bu Testte Finansal Sağlığını İyileştirecek Bir Tüyo Veriyoruz!

Bütçeni iyi planla! Gelir ve giderlerini detaylı bir şekilde listeleyerek, aylık harcama kalemlerini net bir şekilde gör. Harcamalarını kategorilere ayır ve her bir kategoriye belirli bir limit koy. Bu limitleri aşmamak için harcamalarını düzenli olarak takip et ve gerekirse anında müdahale et. Ayrıca, beklenmedik durumlar için bir acil durum fonu oluşturmayı ihmal etme. Bütçene sadık kalarak hem finansal sağlığını korur hem de gelecekteki hedeflerin için birikim yapabilirsin.