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Bu Ünlü Teknoloji Şirketlerinden Hangisinin Daha Önce Kurulduğunu Bilecek misin?

etiket Bu Ünlü Teknoloji Şirketlerinden Hangisinin Daha Önce Kurulduğunu Bilecek misin?

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 17:01

Teknoloji dünyasına ne kadar hâkimsin? Tarihleri karıştırmıyorsan bu test senin için oldukça keyifli olabilir. Ama unutma bazı şirketler düşündüğünden daha eski! Bakalım hangisi önce kurulmuş sen tahmin edebilecek misin?

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1. Başlıyoruz! Sence hangi şirket daha önce kuruldu?

1. Başlıyoruz! Sence hangi şirket daha önce kuruldu?

2. Peki çok sık duyarız ama sence hangisi önce kuruldu?

2. Peki çok sık duyarız ama sence hangisi önce kuruldu?

3. İkisinin de devasa olduğunu biliyoruz ama tarih sahnesine önce kim çıktı?

3. İkisinin de devasa olduğunu biliyoruz ama tarih sahnesine önce kim çıktı?

4. Teknoloji dünyasında çığır açan bu iki şirketten hangisi köklü?

4. Teknoloji dünyasında çığır açan bu iki şirketten hangisi köklü?

5. Biri bilgisayar dünyasını diğeri mobil teknolojileri şekillendirdi. Peki hangisi daha önce geldi?

5. Biri bilgisayar dünyasını diğeri mobil teknolojileri şekillendirdi. Peki hangisi daha önce geldi?
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6. Sence hangi şirket daha önce kuruldu?

6. Sence hangi şirket daha önce kuruldu?

7. Büyük markalar hep yenilikçi ama kim daha eski?

7. Büyük markalar hep yenilikçi ama kim daha eski?

8. İkisi de donanım dünyasında dev ama hangisi daha önce?

8. İkisi de donanım dünyasında dev ama hangisi daha önce?

9. Hangisi dijital dünyada daha köklü bir isim?

9. Hangisi dijital dünyada daha köklü bir isim?

10. Son soru! Sence hangi şirket daha önce kuruldu?

10. Son soru! Sence hangi şirket daha önce kuruldu?

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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