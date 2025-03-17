Bu Ünlü Teknoloji Şirketlerinden Hangisinin Daha Önce Kurulduğunu Bilecek misin?
Bu Ünlü Teknoloji Şirketlerinden Hangisinin Daha Önce Kurulduğunu Bilecek misin?
Teknoloji dünyasına ne kadar hâkimsin? Tarihleri karıştırmıyorsan bu test senin için oldukça keyifli olabilir. Ama unutma bazı şirketler düşündüğünden daha eski! Bakalım hangisi önce kurulmuş sen tahmin edebilecek misin?
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1. Başlıyoruz! Sence hangi şirket daha önce kuruldu?
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2. Peki çok sık duyarız ama sence hangisi önce kuruldu?
3. İkisinin de devasa olduğunu biliyoruz ama tarih sahnesine önce kim çıktı?
4. Teknoloji dünyasında çığır açan bu iki şirketten hangisi köklü?
5. Biri bilgisayar dünyasını diğeri mobil teknolojileri şekillendirdi. Peki hangisi daha önce geldi?
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6. Sence hangi şirket daha önce kuruldu?
7. Büyük markalar hep yenilikçi ama kim daha eski?
8. İkisi de donanım dünyasında dev ama hangisi daha önce?
9. Hangisi dijital dünyada daha köklü bir isim?
10. Son soru! Sence hangi şirket daha önce kuruldu?
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