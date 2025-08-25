Bu Testin Sonunda Sağlıklı Beslenme Motivasyonunu % Kaç Olduğunu Ölçüyoruz!
Sağlıklı beslenme herkesin dilinde ama herkesin tabağında mı? Bazen değil.
Bazen yulafla başlayan sabahlar, akşamına dürümle kapanabiliyor. Kimi dolabında chia tohumu saklıyor, kimi ise kahvaltıyı simitle geçiştiriyor. Bu testte sana neyin iyi geldiğini değil, senin aslında ne kadar niyetli olduğunu anlamaya çalışıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! Kahvaltı ile aran nasıl?
4. Sence iyi beslenmek mi yoksa sadece spor yapmak mı?
5. Bu sabah nasıl bir kahvaltı yaptın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dolabında bir ara sağlıklı beslenirim diye alınmış ama halen dokunulmayan bir şey var mı?
7. "Elbet bir gün sağlıklı beslenip hayatımı düzene sokacağım." dediğin oldu mu?
8. Marketten atıştırmalık alırken hangisini seçiyorsun?
9. Son sorudayız! Kendini aç hissetmediğin halde sırf canın sıkıldığı için bir şey yediğin oldu mu?
%90 ile sağlıklı bir yol izliyorsun diyebiliriz!
%60 diyebiliriz!
%30 ile duygusal açlıkta olduğunu söyleyebiliriz.
%10!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın