Bu Testin Sonunda Sağlıklı Beslenme Motivasyonunu % Kaç Olduğunu Ölçüyoruz!

Beslenmeyle ilgili bir hedefin, planın ya da vicdan azabın pek görünmüyor. Kafanda sağlıklı olmak fikri belki var ama şu an için onunla uğraşacak enerjin yok gibi. Hayat karmaşık ve yemek çok kolay bir kaçış senin için. Paketli, hızlı ve bol kalorili şeylerle yakın bir ilişkin olabilir. Dışarıdan her şey oh ne güzel yiyorsun gibi gözükse de bu düzende enerjinin düştüğü, modunun inişe geçtiği anlar da oluyordur. İlla fit olmak zorunda değilsin ama enerjik hissetmek senin de hakkın. Küçük küçük başlasan bile bir yerden dönülür. Şimdilik son ıslak hamburgerini afiyetle ye, sonra belki bir bardak su içersin. Ufak ama güçlü bir hareket olur!