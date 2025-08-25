onedio
Bu Testin Sonunda Sağlıklı Beslenme Motivasyonunu % Kaç Olduğunu Ölçüyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Sağlıklı Beslenme Motivasyonunu % Kaç Olduğunu Ölçüyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 20:01

Sağlıklı beslenme herkesin dilinde ama herkesin tabağında mı? Bazen değil.

Bazen yulafla başlayan sabahlar, akşamına dürümle kapanabiliyor. Kimi dolabında chia tohumu saklıyor, kimi ise kahvaltıyı simitle geçiştiriyor. Bu testte sana neyin iyi geldiğini değil, senin aslında ne kadar niyetli olduğunu anlamaya çalışıyoruz!

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! Kahvaltı ile aran nasıl?

3. Başlayalım! Kahvaltı ile aran nasıl?

4. Sence iyi beslenmek mi yoksa sadece spor yapmak mı?

4. Sence iyi beslenmek mi yoksa sadece spor yapmak mı?

5. Bu sabah nasıl bir kahvaltı yaptın?

6. Dolabında bir ara sağlıklı beslenirim diye alınmış ama halen dokunulmayan bir şey var mı?

7. "Elbet bir gün sağlıklı beslenip hayatımı düzene sokacağım." dediğin oldu mu?

8. Marketten atıştırmalık alırken hangisini seçiyorsun?

9. Son sorudayız! Kendini aç hissetmediğin halde sırf canın sıkıldığı için bir şey yediğin oldu mu?

%90 ile sağlıklı bir yol izliyorsun diyebiliriz!

Sen bayağı kararlısın bu konuda. Ne yediğini biliyorsun, paketli gıdaların üzerindeki etiketleri okuyorsun, su şişen her zaman yanında ve tatlıyı ara sıra yiyorsun ama o ara sıra nedense hep bir doğum günü denk geliyor… Neyse. Günün çoğunu ne yesem diye değil, neyi yemesem diye geçiriyor gibisin. Bazen bu kadar dikkatli olmak seni yoruyor olabilir ama bedenin büyük ihtimalle teşekkür mektubu yazmak üzere. Dengedesin, bilinçlisin ve sağlıklı yaşamı bir yarışa değil, rutine çevirmişsin. Helal olsun!

%60 diyebiliriz!

Niyet var, yol da az çok belli ama o yolda yürürken sağa sola çok kolay kayabiliyorsun. Mesela pazartesi detoksa giriyorsun ama çarşamba hamburger gibi fast food yiyeceklere sarılıyorsun. Ama önemli olan her salınımda tekrar toparlayabiliyor olman. Bu da sende var. Dolabında hem salatalık hem çikolatalı gofret var. Canın hangisini isterse o günün kaderi değişiyor. Her şeye rağmen bir farkındalık taşıyorsun. Ne yediğini sorguluyorsun, bu bile çoğu insandan birkaç adım önde olduğunu gösteriyor. Hadi o bademleri de artık tüket bir zahmet!

%30 ile duygusal açlıkta olduğunu söyleyebiliriz.

Yemek senin için sadece karın doyurmak değil. Keyif, kaçış, ödül, bazen de terapi gibi. Açlıkla karışan o kafa karışıklığına sık sık düşüyor gibisin. Kendi kendine şunu da yiyeyim geçer dediğin çok an oluyordur. Sağlıklı besleneceğin dönemler oluyor ama ya motivasyon eksikliği ya da bi’ gün daha bozdum artık haftaya başlarım hissiyle sürüklenip gidiyor. Yargı yok burada. Ama eğer neyi neden yediğini fark etmeye başlarsan kontrolün sende olduğunu görmek çok özgürleştirici olabilir.

%10!

Beslenmeyle ilgili bir hedefin, planın ya da vicdan azabın pek görünmüyor. Kafanda sağlıklı olmak fikri belki var ama şu an için onunla uğraşacak enerjin yok gibi. Hayat karmaşık ve yemek çok kolay bir kaçış senin için. Paketli, hızlı ve bol kalorili şeylerle yakın bir ilişkin olabilir. Dışarıdan her şey oh ne güzel yiyorsun gibi gözükse de bu düzende enerjinin düştüğü, modunun inişe geçtiği anlar da oluyordur. İlla fit olmak zorunda değilsin ama enerjik hissetmek senin de hakkın. Küçük küçük başlasan bile bir yerden dönülür. Şimdilik son ıslak hamburgerini afiyetle ye, sonra belki bir bardak su içersin. Ufak ama güçlü bir hareket olur!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
