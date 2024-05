Bu Test İlişkinizin Ne Kadar Sallantıda Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!

Üzgünüz ama senin ilişkin her an bitebilir. Sen biraz tahammülsüz ve fevri birisin. Her şeye çok çabuk parlıyorsun. Bu nedenle senin yanında hata yapmak pek mümkün değil. İstemediğin veya olumsuz sonuçlanacak bir şey olduğunda ağzından çıkanı pek duymuyorsun. Bu ilişkinizin yıpranmasına neden olabilir. Her tartışmada kırıcı sözler sarf etmek zamanla birbirinize olan saygınızı yitirmenize neden olabilir. Bu da bir ilişkinin bitmesi için büyük bir neden. Tartışmalarınız sonucunda birbirinize küsüp uzun süre konuşmadığınız bile oluyor. Ama sevince her ne olursa olsun yine de affediyorsun. Bir ilişkiyi yürütmek için sadece sevgi yeterli değildir. Birbirinize olan saygınızı yitirmemelisiniz...