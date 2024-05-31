Bu Test İlişkinizin Ne Kadar Sallantıda Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!
Bu Test İlişkinizin Ne Kadar Sallantıda Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!
Üstesinden gelebildiğiniz problemler birbirinizi olan güveninizi ve ilişkinizin aslında ne kadar boyut atladığının da resmidir.
Bu testimiz ilişkinizin ne kadar sağlam olduğunu söylüyor.
Hazırsan başlayalım! 🧨💕
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Partnerinle en büyük kavganın sebebi neydi?
3. Siz sürekli ayrılıp barışan bir çift misiniz?
4. Peki en uzun ne kadar süre küs kaldınız?
5. Sevgilini bir hayvan benzet bakalım...
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