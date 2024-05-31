Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Bu Test İlişkinizin Ne Kadar Sallantıda Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!

etiket Bu Test İlişkinizin Ne Kadar Sallantıda Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 22:01

Üstesinden gelebildiğiniz problemler birbirinizi olan güveninizi ve ilişkinizin aslında ne kadar boyut atladığının da resmidir.

Bu testimiz ilişkinizin ne kadar sağlam olduğunu söylüyor. 

Hazırsan başlayalım! 🧨💕

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerinle en büyük kavganın sebebi neydi?

3. Siz sürekli ayrılıp barışan bir çift misiniz?

4. Peki en uzun ne kadar süre küs kaldınız?

5. Sevgilini bir hayvan benzet bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki tartışmalarınızda alttan alan taraf kim oluyor?

7. Sevgiline en çok nasıl hitap ediyorsun?

8. Son olarak, aldatılma karşısında sevgilini affetme ihtimalin ne?

Siz "bir ilişki nasıl olur" gösterecek kadar sağlamsınız.

Senin ilişkin yaşanabilecek en güzel ilişkilerden biri. Birbirinize olan güveniniz ve sevginiz her şeyin üstesinden gelmeye yetiyor. Bu nedenle sizi yıkabilecek ve aranızı bozabilecek bir sorun olamaz. Siz bunları zaten zamanında aşmışsınız. En güzel ilişki kendini onun yanındayken evde gibi hissettiğin ilişkidir. İşte siz birbirinizin evi olmuşsunuz. Canın sıkıldığında veya mutlu bir haber aldığında hemen sevgiline haber vermek istiyorsun. Ama tabii bu ana gelene kadar başınızdan bir sürü olay geçmiş. Belki ayrılacak noktaya kadar bile gelmişsiniz ama bu yaşananlar sizin ilişkinizi güçlü kılmış. Yaşanan olaylar karşısında gayet mantıklı ve olması gerektiği gibi hareket etmişsiniz. İlk günkü gibi aşkınızı ve sevginizi koruyorsunuz. Siz küs kalmaya bile dayanamayan bir çiftsiniz. Bu nedenle senin ilişkin en sağlam ilişki!

Senin ilişkin büyük problemlere dayanamayabilir...

Senin ilişkin şu an güzel devam etse de yaşanacak büyük bir probleme dayanamayabilir. Henüz tam anlamıyla birbirinizi tanımadığınız ve her şeyinizi bilmediğiniz bir ilişki yaşıyorsun. Zamanla her şeyi öğreneceksin. Henüz öyle büyük bir problem de atlatmamışsınız. Küçük kıskançlıklar sizin ilişkinizi tabii ki yıkamaz. Bu nedenle ilişkinizi sağlam hale getirmek sizin elinizde. Daha fazla anılar paylaştığınız, daha uzun vakitler geçirdiğiniz bir ilişkiye dönüştürmelisin. Belki bir tatile çıkmalısınız.

Senin ilişkin her an bitebilir...

Üzgünüz ama senin ilişkin her an bitebilir. Sen biraz tahammülsüz ve fevri birisin. Her şeye çok çabuk parlıyorsun. Bu nedenle senin yanında hata yapmak pek mümkün değil. İstemediğin veya olumsuz sonuçlanacak bir şey olduğunda ağzından çıkanı pek duymuyorsun. Bu ilişkinizin yıpranmasına neden olabilir. Her tartışmada kırıcı sözler sarf etmek zamanla birbirinize olan saygınızı yitirmenize neden olabilir. Bu da bir ilişkinin bitmesi için büyük bir neden. Tartışmalarınız sonucunda birbirinize küsüp uzun süre konuşmadığınız bile oluyor. Ama sevince her ne olursa olsun yine de affediyorsun. Bir ilişkiyi yürütmek için sadece sevgi yeterli değildir. Birbirinize olan saygınızı yitirmemelisiniz...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın