Bir İlişkiye Adım Atmadan Önce Kendine Sorman Gereken 12 Soru

Kişisel hedefler, bir ilişkinin dışında da var olmalıdır. Bu hedeflerle ilişkiyi dengeleyebilmek, hem kendin hem de ilişkin için en sağlıklı yol olacaktır Eğer hedeflerin ihmal ediyorsan bu ilişkinin ileride sorun yaratabileceğini de düşünmelisin. Denge çok ama çok önemli! İlişki için birinin kendisini feda etmesine hiç gerek yok.