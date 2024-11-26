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Bir İlişkiye Adım Atmadan Önce Kendine Sorman Gereken 12 Soru

etiket Bir İlişkiye Adım Atmadan Önce Kendine Sorman Gereken 12 Soru

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 23:46

Flört dönemindesin ve çok hoşlandığın biri var. Yakın zamanda ilişkiniz başlayacak gibi görünüyor ancak ilişkiye başlamadan emin olmak için kendine bazı sorular sormalısın. İşte o sorular...

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1. Bu ilişki benim için ne kadar önemli?

İlişkinin hayatındaki önceliğini belirlemek, ona ne kadar yatırım yapman gerektiğini anlaman için bu soruyu kendine sormalısın. Bu şekilde ilişkiden beklentilerini de anlayacaksın. Eğer bu ilişki senin için gerçekten önemliyse, emek vermeye değer olduğunu anlayabilirsin. Ancak böyle değilse biraz daha düşünsen iyi olur.

2. Bu kişiyle gelecekte birlikte olmak istiyor muyum?

Geleceğe dair planların içinde mi değil mi? Bunun için kendi isteklerini ve hayallerini de tek tek masaya yatırırsan iyi olur. Kısa vadeli mi uzun vadeli mi düşündüğünü görmen gerek.

3. İlişkimizin temel değerleri ve hedefleri ne kadar uyumlu?

İnsanın hayatındaki temel değerler ve hedefler, bir ilişkinin sürdürülebilir olup olmadığını gösteren en önemli göstergelerden biri. İkinizin de hayata bakış açısı ve beklentileri uyumluysa ilişkinin güçlü bir temeli olacaktır. Ama büyük farklılıklar varsa bu durum ileride sorunlar yaratabilir. Değerlerinizi ve hedeflerinizi açıkça konuşmalısın.

4. Bu kişi beni gerçekten mutlu ediyor mu?

Bir ilişkinin temel amacı, karşılıklı mutluluktan başka bir şey değildir. Eğer partnerin seni mutlu ediyorsa ilişkiyi sürdürmek istemen çok doğal. Ancak, sürekli mutsuz hissediyorsan da bu durumu gözden geçirmelisin. Kendini mutsuz edecek bir ilişkinin içine sürüklenmene hiç gerek yok.

5. Kendi bireysel hedeflerim ve bu ilişki arasında nasıl bir denge kurabilirim?

Kişisel hedefler, bir ilişkinin dışında da var olmalıdır. Bu hedeflerle ilişkiyi dengeleyebilmek, hem kendin hem de ilişkin için en sağlıklı yol olacaktır Eğer hedeflerin ihmal ediyorsan bu ilişkinin ileride sorun yaratabileceğini de düşünmelisin. Denge çok ama çok önemli! İlişki için birinin kendisini feda etmesine hiç gerek yok.

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6. Aramızdaki iletişim nasıl?

İletişim, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biri. İyi iletişim, sorunları çözmeyi ve duyguları paylaşmayı en iyi düzeye getirir. Eğer iletişimde sürekli zorluklar yaşıyorsanız bu durum ilişkinin geleceği için pek de olumlu bir durum değil. Konuşamadığın bir insanla nasıl ilişki yaşayacaksın ki?

7. Karşılıklı güven ve saygı duyuyor muyuz?

Güven ve saygının olmadığı bir ilişki ilişki değildir. Karşılık olarak güven ve samimiyet insanı bulutların üzerinde hissettirir. Sen de bu soruyu kendine mutlaka sormalısın. Güvenli kollarda olmalısın!

8. Partnerim benim için güvenilir bir destek sağlayabilir mi?

Bir ilişkide partnerin sana ne kadar destek olabileceği çok mühim. Zor zamanlarda yanında olabilecek biri sana güvenli bir alan sağlar. Eğer partnerin sana güvenli bir liman olamıyorsa çok da düşünmene gerek yok.

9. Aramızdaki ilişkinin dinamikleri ve uyumu nasıl?

İlişkinizin dinamiklerini aranızdaki uyumu ve etkileşimi belirliyor. Eğer uyumlu bir dinamiğiniz varsa, bu, ilişkinin uzun vadede iyi olacağının işaretlerinden biri Fakat sürekli çatışmalar veya anlaşmazlıklar yaşanıyorsa ilişkinin geleceği konusunda dikkatli olmalısın.

10. İlişkimizde çözmemiz gereken ortak sorunlar var mı?

Her ilişki bazı zorluklarla karşılaşır ancak bu sorunları çözme şekliniz ilişkinizin gücünü belirler. Ortak sorunları fark etmek ve üzerinde çalışmak, ilişkinizi daha sağlam hale getirir. Sorunları görmezden gelmek ise zamanla daha büyük problemler yaratır.

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11. Bu kişi benim kişisel gelişimime nasıl katkı sağlıyor?

Kişisel gelişim asla yabana atılmamalı. Partnerin sana peki bu konuda nasıl yardımcı oluyor? Eğer bu konu da sana destek olmuyor ve seni ilerletmiyorsa bir sorun olabilir. Ne olursa olsun öncesinde kendi gelişimini düşünmen sana daha yararlı olur.

12. İlişkimizdeki duygusal ve fiziksel sınırlarımız ne?

Her ilişkide sağlıklı sınırların belirlenmesi gerekir. Bu sınırlar hem duygusal hem de fiziksel anlamda insanı korur ve ilişkiyi dengede tutar. Eğer sınırlar net değilse zamanla problemler ortaya çıkar. Sınırlar net olarak belli olmalıdır.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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