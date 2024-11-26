Bir İlişkiye Adım Atmadan Önce Kendine Sorman Gereken 12 Soru
Bir İlişkiye Adım Atmadan Önce Kendine Sorman Gereken 12 Soru
Flört dönemindesin ve çok hoşlandığın biri var. Yakın zamanda ilişkiniz başlayacak gibi görünüyor ancak ilişkiye başlamadan emin olmak için kendine bazı sorular sormalısın. İşte o sorular...
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1. Bu ilişki benim için ne kadar önemli?
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2. Bu kişiyle gelecekte birlikte olmak istiyor muyum?
3. İlişkimizin temel değerleri ve hedefleri ne kadar uyumlu?
4. Bu kişi beni gerçekten mutlu ediyor mu?
5. Kendi bireysel hedeflerim ve bu ilişki arasında nasıl bir denge kurabilirim?
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6. Aramızdaki iletişim nasıl?
7. Karşılıklı güven ve saygı duyuyor muyuz?
8. Partnerim benim için güvenilir bir destek sağlayabilir mi?
9. Aramızdaki ilişkinin dinamikleri ve uyumu nasıl?
10. İlişkimizde çözmemiz gereken ortak sorunlar var mı?
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11. Bu kişi benim kişisel gelişimime nasıl katkı sağlıyor?
12. İlişkimizdeki duygusal ve fiziksel sınırlarımız ne?
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