Bu Test Gerçek Karakterini %100 Ortaya Çıkarıyor!
Bu Test Gerçek Karakterini %100 Ortaya Çıkarıyor!
Bu test gerçek karakterini %100 ortaya çıkarıyor!
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. En sevdiğin aktivite hangisi?
4. Hangi duyguyu daha sık hissedersin?
5. Hayatın çok yoğun geçiyor mu?
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6. Birine yardım ettiğinde ne hissedersin?
7. Senin hayallerin var mı?
8. Kendini en çok nerede yalnız hissediyorsun?
9. Issız adada kalsan ve yanına bir hayvan alman gerekse bu hangisi olurdu?
10. Son olarak en tahammül edemediğin şey ne?
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Sen tek başına her şeyle mücadele etmek zorunda kalan birisin!
Sen hala kendin için neyin iyi olduğunu araştıran birisin!
Sen ne kadar etrafı kalabalık olursa olsun kendi içine yönelen birisin!
Sen düşüncelerinle hayatını zorlaştıran birisin!
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