Bu Şarkılar Gerçek Mi? Kid Fransescoli'nin En İyileri
Şarkılarıyla hepimizi mest eden bir müzik grubuyla tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınızda Kid Fransescoli ve onun sizi mest edecek birbirinden güzel şarkıları. Dinledikçe ruhunuza iyi gelecek, aşık olacaksınız. Kulaklıkları takın, müziğin sesini açın. Başlıyoruz!
1. Moon
2. Diamond Veins
3. The Player
4. Les Vitrines
5. Lovin' Feeling
6. I Don't Know How
7. It's Only Music, Baby
8. Run, Run
9. Amore Bello
