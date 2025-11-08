onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Şarkılar Gerçek Mi? Kid Fransescoli'nin En İyileri

etiket Bu Şarkılar Gerçek Mi? Kid Fransescoli'nin En İyileri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.11.2025 - 18:01

Şarkılarıyla hepimizi mest eden bir müzik grubuyla tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınızda Kid Fransescoli ve onun sizi mest edecek birbirinden güzel şarkıları. Dinledikçe ruhunuza iyi gelecek, aşık olacaksınız. Kulaklıkları takın, müziğin sesini açın. Başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Moon

2. Diamond Veins

3. The Player

4. Les Vitrines

5. Lovin' Feeling

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. I Don't Know How

7. It's Only Music, Baby

8. Run, Run

9. Amore Bello

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın