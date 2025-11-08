Bu Şarkılar Gerçek Mi? Kid Fransescoli'nin En İyileri

Şarkılarıyla hepimizi mest eden bir müzik grubuyla tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınızda Kid Fransescoli ve onun sizi mest edecek birbirinden güzel şarkıları. Dinledikçe ruhunuza iyi gelecek, aşık olacaksınız. Kulaklıkları takın, müziğin sesini açın. Başlıyoruz!