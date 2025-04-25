Bu Para Biriktirme Yöntemlerine Ne Kadar Hakimsin?
Para biriktirmek herkesin hedefi ama bunu gerçekten ne kadar iyi yapıyorsun? Bütçeni planlı bir şekilde mi yönetiyorsun, yoksa 'ay sonu bir şekilde gelir' diyerek süreci akışına mı bırakıyorsun? Belki de her ay kendince küçük tasarruflar yapıyor ama bu işin inceliklerini tam olarak bilmiyorsun. İşte bu test, para biriktirme yöntemlerine ne kadar hakim olduğunu ortaya çıkaracak!
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1. Aylık gelirini nasıl yönetiyorsun?
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2. Harcamalarını nasıl planlarsın?
3. Birikim yapma alışkanlığın var mı?
4. Otomatik tasarruf yöntemi nedir sence?
5. Hangi cümle seni daha iyi yansıtıyor?
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6. Alışveriş yaparken satın alacağın ürünün fiyatını farklı sitelerden araştırır mısın?
7. Lüks harcamalar hakkında ne düşünüyorsun?
8. Son olarak, bugüne kadar giderlerine para yetiştiremeyip krediye başvurduğun oldu mu?
Fazlasıyla!
Hakimsin!
Ehh!
Pek hakim değilsin...
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