Bu Ne Tatlılık? Manifest'in Sevilen Üyesi Lidya Pınar'ın Küçükken Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu

Son günlerde gündemden düşmeyen Manifest grubunun sevilen üyesi Lidya Pınar, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak bu kez Manifest'teki performansı ya da aşk hayatıyla değil, küçüklüğüne ait bir videoyla gündem oldu. Küçük bir çocukken şarkı söylediği anlar büyük beğeni topladı.