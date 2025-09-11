Bu Ne Tatlılık? Manifest'in Sevilen Üyesi Lidya Pınar'ın Küçükken Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu
Son günlerde gündemden düşmeyen Manifest grubunun sevilen üyesi Lidya Pınar, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak bu kez Manifest'teki performansı ya da aşk hayatıyla değil, küçüklüğüne ait bir videoyla gündem oldu. Küçük bir çocukken şarkı söylediği anlar büyük beğeni topladı.
Manifest'in sevilen üyesi Lidya Pınar'ın çocukluk videosu gündem oldu.
Son zamanlarda şarkıları ve danslarıyla ortalığı kasıp kavuran Manifest'in son konseri için soruşturma başlatılmıştı.
