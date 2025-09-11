onedio
Bu Ne Tatlılık? Manifest'in Sevilen Üyesi Lidya Pınar'ın Küçükken Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu

11.09.2025 - 15:17

Son günlerde gündemden düşmeyen Manifest grubunun sevilen üyesi Lidya Pınar, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak bu kez Manifest'teki performansı ya da aşk hayatıyla değil, küçüklüğüne ait bir videoyla gündem oldu. Küçük bir çocukken şarkı söylediği anlar büyük beğeni topladı.

Manifest'in sevilen üyesi Lidya Pınar'ın çocukluk videosu gündem oldu.

Son zamanlarda şarkıları ve danslarıyla ortalığı kasıp kavuran Manifest'in son konseri için soruşturma başlatılmıştı.

Adli takip ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Manifest üyelerine büyük destek gelmişti. Hemen her gün haklarında konuştuğumuz Manifest üyelerinden Lidya Pınar, bu kez de çocukluk videosuyla gündem oldu.

