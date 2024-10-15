Bu Kış Temizliği Testinden Geçebilecek Misin?

Kış aylarında ev temizliği, soğuk havanın etkisiyle daha az havalandırma ve daha çok iç mekan kullanımı nedeniyle ekstra özen gerektirir. Ancak bu mevsimde temizliği ne kadar doğru yaptığınızı hiç düşündünüz mü?

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