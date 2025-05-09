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Ekrem İmamoğlu Her Yerde Akımına Uğur Dündar da Katıldı

Ekrem İmamoğlu Her Yerde Akımına Uğur Dündar da Katıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.05.2025 - 15:55

Geçtiğimiz gün gelen Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabına erişim engeli İmamoğlu destekçileri tarafından tepkiyle karşılandı. Binlerce kişi Ekrem İmamoğlu fotoğrafını profiline eklerken bu hesapların bot olarak algılanması nedeniyle kullanıcılar çareyi kullandıkları hesapları İmamoğlu versiyonuna değiştirmekte çare buldu. İmamoğlu Her Yerde akımı sosyal medyayı yıkarken tecrübeli gazeteci ve sunucu Uğur Dündar da destek çıktı.

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Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli gelmesi pek çok kişinin tepkisine neden oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli gelmesi pek çok kişinin tepkisine neden oldu.
twitter.com

Yanıt olarak profil fotoğrafları Ekrem İmamoğlu olarak değişti. Ancak X bu hareketi bir bot saldırısı olarak algılayıp İmamoğlu profil fotoğrafı olanlara kısıtlama getirdi.

Buna karşılık yapay zeka yardımıyla herkes kendince İmamoğlu oldu.

Akıma ünlü gazeteci Uğur Dündar da ikonik kapı önü pozuyla katıldı.

Akıma ünlü gazeteci Uğur Dündar da ikonik kapı önü pozuyla katıldı.
twitter.com

İkonik pozun hikayesi şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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