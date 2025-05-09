Ekrem İmamoğlu Her Yerde Akımına Uğur Dündar da Katıldı
Geçtiğimiz gün gelen Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabına erişim engeli İmamoğlu destekçileri tarafından tepkiyle karşılandı. Binlerce kişi Ekrem İmamoğlu fotoğrafını profiline eklerken bu hesapların bot olarak algılanması nedeniyle kullanıcılar çareyi kullandıkları hesapları İmamoğlu versiyonuna değiştirmekte çare buldu. İmamoğlu Her Yerde akımı sosyal medyayı yıkarken tecrübeli gazeteci ve sunucu Uğur Dündar da destek çıktı.
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Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli gelmesi pek çok kişinin tepkisine neden oldu.
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Akıma ünlü gazeteci Uğur Dündar da ikonik kapı önü pozuyla katıldı.
İkonik pozun hikayesi şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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