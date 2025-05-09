Ekrem İmamoğlu’na Destek Vermişti: Belediye Başkanı Övünç Demir'in X Hesabı Askıya Alındı
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmişti. İmamoğlu’na destek için profil fotoğrafını değiştiren Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in X hesabı askıya alındı.
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Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı dün mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.
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Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Demir, şunları kaydetti:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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