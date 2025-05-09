Ekrem İmamoğlu’na Destek Vermişti: Belediye Başkanı Övünç Demir'in X Hesabı Askıya Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının askıya alınmasına karşı dayanışmamızı göstermek amacıyla profil fotoğrafımı Ekrem Başkanımızın fotoğrafıyla değiştirmiştim. Bunun hemen ardından onaylı X hesabım askıya alındı.

Bu, yalnızca bir sosyal medya kısıtlaması değildir; halkın seçilmiş temsilcilerine, ifade özgürlüğüne ve demokratik dayanışmaya yönelik açık bir müdahaledir.

-Buradan açıkça ilan ediyorum: Ne yaparlarsa yapsınlar, haklıyı, doğruyu savunmaktan bir adım bile geri atmayacağız. Bizim yolumuz, halkın yoludur. Susturulmaya, yıldırılmaya çalışılan her ses, daha gür çıkacaktır. İrade milletindir.”