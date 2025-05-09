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Ekrem İmamoğlu’na Destek Vermişti: Belediye Başkanı Övünç Demir'in X Hesabı Askıya Alındı

Ekrem İmamoğlu’na Destek Vermişti: Belediye Başkanı Övünç Demir'in X Hesabı Askıya Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.05.2025 - 15:55

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmişti. İmamoğlu’na destek için profil fotoğrafını değiştiren Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in X hesabı askıya alındı.

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Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı dün mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı dün mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

Çok sayıda kişi, Ekrem İmamoğlu’na destek için profil fotoğrafını değiştirdi. Bu isimlerden biri de Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir oldu. 

İmamoğlu’na destek için profil fotoğrafını değiştiren Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in X hesabı askıya alındı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Demir, şunları kaydetti:

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Demir, şunları kaydetti:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının askıya alınmasına karşı dayanışmamızı göstermek amacıyla profil fotoğrafımı Ekrem Başkanımızın fotoğrafıyla değiştirmiştim. Bunun hemen ardından onaylı X hesabım askıya alındı.

Bu, yalnızca bir sosyal medya kısıtlaması değildir; halkın seçilmiş temsilcilerine, ifade özgürlüğüne ve demokratik dayanışmaya yönelik açık bir müdahaledir.

-Buradan açıkça ilan ediyorum: Ne yaparlarsa yapsınlar, haklıyı, doğruyu savunmaktan bir adım bile geri atmayacağız. Bizim yolumuz, halkın yoludur. Susturulmaya, yıldırılmaya çalışılan her ses, daha gür çıkacaktır. İrade milletindir.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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