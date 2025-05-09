Oyun Görünümlü Kumar Platformu Olduğu İddia Edilmişti: Keydrop'a Bir Kez Daha Erişim Engeli Getirildi
Geçtiğimiz Şubat ayında hakkında erişim engeli alınan Keydrop kısa süre sonra açılmıştı. Keydrop platformuna bir kez daha erişim engeli getirildi.
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Keydrop'un oyun görünümlü kumar platformu olduğu iddia edilmişti.
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Counter Strike oyuncularının kasa açarak oyun içi skin kazanabildiği bir platform olan Keydrop, Türkiye'de erişime engellendi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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