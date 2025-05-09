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Oyun Görünümlü Kumar Platformu Olduğu İddia Edilmişti: Keydrop'a Bir Kez Daha Erişim Engeli Getirildi

Oyun Görünümlü Kumar Platformu Olduğu İddia Edilmişti: Keydrop'a Bir Kez Daha Erişim Engeli Getirildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.05.2025 - 12:32

Geçtiğimiz Şubat ayında hakkında erişim engeli alınan Keydrop kısa süre sonra açılmıştı. Keydrop platformuna bir kez daha erişim engeli getirildi.

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Keydrop'un oyun görünümlü kumar platformu olduğu iddia edilmişti.

Keydrop'un oyun görünümlü kumar platformu olduğu iddia edilmişti.

Türkiye’de kumar ve yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. 

14 Şubat 2025’te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yasa dışı bahis ve kumar içeriklerine yönelik alınan karar doğrultusunda Keydrop kapatılmıştı. Platform kısa bir süre sonra açıldı. Ancak Keydrop'a mahkemeden yine kötü haber geldi.

Counter Strike oyuncularının kasa açarak oyun içi skin kazanabildiği bir platform olan Keydrop, Türkiye'de erişime engellendi.

Counter Strike oyuncularının kasa açarak oyun içi skin kazanabildiği bir platform olan Keydrop, Türkiye'de erişime engellendi.

Keydrop‘un keydrop.com ve key-drop.com alan adları, Ankara 12. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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