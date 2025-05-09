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Fi Dizisinin Konusu Nedir? Fi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Fi Dizisinin Konusu Nedir? Fi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.05.2025 - 15:45

Başrollerinde Ozan Güven (Can Manay), Serenay Sarıkaya (Duru), Mehmet Günsür (Deniz) ve Berrak Tüzünataç (Özge) yer aldığı Fi dizisi ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde...

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Fi Konusu

Fi Konusu

Başkarakter Can Manay, ünlü bir psikolog ve televizyon programcısıdır. Görünürde başarılı ve etkileyici bir adamdır ama aslında geçmişinde karanlık sırlar barındırır. Bir gün yeni taşındığı evin yanındaki dairede yaşayan genç ve yetenekli dansçı Duru'yu görür ve ona saplantılı bir şekilde âşık olur. Bu tutku, hem Can'ın hem de Duru’nun hayatını kökten değiştirir. Duru, zaten ünlü bir koreograf olan Deniz’le birlikte yaşamaktadır; ancak Can’ın baskısı ve hırsı zamanla bu ilişkiyi tehdit eder.

Öte yandan, gazeteci Özge Egeli, Can Manay’ın geçmişine dair karanlık gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken, büyük bir medya düzeninin ve manipülasyonun içine sürüklenir.

Dizi, karakterlerin arzularıyla, travmalarıyla ve toplumun onları biçimlendirme şekliyle yüzleşmelerini işler. Aynı zamanda kişisel özgürlük, sanat, cinsellik ve güç dengeleri gibi temaları da derinlemesine ele alır.

Fi Oyuncuları

Fi Oyuncuları

Ozan Güven – Can Manay

Serenay Sarıkaya – Duru Durulay

Mehmet Günsür – Deniz

Berrak Tüzünataç – Özge Egeli

Büşra Develi – Bilge Görgün

Osman Sonant – Sadık Murat Kolhan

Tülay Günal – Eti

Fi Bölümler ve Sezonlar

Fi Bölümler ve Sezonlar

Dizi, Türkiye'nin ilk internet dizilerinden biri olarak 2017-2018 yılları arasında PuhuTV'de izleyiciyle buluşmuştur. Birinci sezon 12 bölüm, ikinci sezon 10 bölüm sürmüştür.

Fi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Fi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Fi, PuhuTV'nin ilk orijinal dizisidir ve platform üzerinden ücretsiz olarak yayınlanmıştır.  İlk üç bölüm 31 Mart 2017'de yayınlandı. Sonraki bölümler haftalık olarak yayınlandı.

Fi İzlenme Oranları ve Reytingler

Fi İzlenme Oranları ve Reytingler

Yayınlandıktan sonraki 50 saat içinde 3,5 milyon izlenmeye ulaştı. Her bir bölümün ortalama 6,66 milyon kişi tarafından izlendiği belirtilmiştir. Bu rakam, televizyon reyting sistemine göre yaklaşık 13,5 reyting puanına denk gelmektedir.

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Fi Eleştiri ve Ödüller

Fi Eleştiri ve Ödüller

Aldığı Ödüller

  • Kristal Elma Yaratıcılık Festivali

Kristal Elma Ödülü – Film-TV/Sinema ve Entegre Kampanya Kategorisi

(PuhuTV'nin tanıtım ve lansman stratejisiyle)

  • Effie Awards Türkiye

Altın Effie – Medya & Eğlence kategorisinde

Gümüş Effie – Lansman kampanyası başarısıyla

  • MMA Smarties Awards

'Yılın En İyi İçeriği' Ödülü – Mobil pazarlama kampanyasıyla

Dizi yayınlandığı dönem hem karakterlerin psikolojik tahlili hem de oyunculuklar nedeniyle çok beğenilmiştir. Ancak hikayenin yazarı Azra Kohen tarafından kitaptan kopuk anlatım nedeniyle eleştirilmişti.

Fi Son Haberler

Fi Son Haberler

Yazar Azra Kohen, Fi dizisinin bazı bölümlerinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla hukuki süreç başlatmış ve bu kapsamda bilgisayarının incelenmesine karar verilmiştir.

Fi Benzeri Diziler

Fi Benzeri Diziler

Fi Dizisi Nerede Çekildi?

Fi Dizisi Nerede Çekildi?

Fi dizisi, İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiştir ve dizinin atmosferini yansıtan mimari, kültürel ve doğal mekanlar özenle seçilmiştir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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