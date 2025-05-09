Fi Dizisinin Konusu Nedir? Fi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Başrollerinde Ozan Güven (Can Manay), Serenay Sarıkaya (Duru), Mehmet Günsür (Deniz) ve Berrak Tüzünataç (Özge) yer aldığı Fi dizisi ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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