Fi Dizisinin Konusu Nedir? Fi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Başkarakter Can Manay, ünlü bir psikolog ve televizyon programcısıdır. Görünürde başarılı ve etkileyici bir adamdır ama aslında geçmişinde karanlık sırlar barındırır. Bir gün yeni taşındığı evin yanındaki dairede yaşayan genç ve yetenekli dansçı Duru'yu görür ve ona saplantılı bir şekilde âşık olur. Bu tutku, hem Can'ın hem de Duru’nun hayatını kökten değiştirir. Duru, zaten ünlü bir koreograf olan Deniz’le birlikte yaşamaktadır; ancak Can’ın baskısı ve hırsı zamanla bu ilişkiyi tehdit eder.

Öte yandan, gazeteci Özge Egeli, Can Manay’ın geçmişine dair karanlık gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken, büyük bir medya düzeninin ve manipülasyonun içine sürüklenir.

Dizi, karakterlerin arzularıyla, travmalarıyla ve toplumun onları biçimlendirme şekliyle yüzleşmelerini işler. Aynı zamanda kişisel özgürlük, sanat, cinsellik ve güç dengeleri gibi temaları da derinlemesine ele alır.