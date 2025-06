Bu Hafta Hangi Şarkıları Listeme Ekledim? (Kişisel Deneyim İçerir!)

Günün her anında müzik dinlemeden bir yanım eksik hissediyorum. Müzik olmadan sanki yaptığım iş eksik oluyor ve tempom hemen düşüyor. Kendimi dinlediğim müziğe kaptırınca o an ne yapıyorsam hızlıca bitiriyorum. Ama her gün aynı şarkıları dinlemek de bir süre sonra verimimi düşürüyor. Müzik platformlarının oluşturduğu hazır listeler de güzel oluyor ama bezen sevmediğim şarkılar çıkınca sürekli elim sonraki şarkıya gidiyor.

İşte bu yüzden çalma listelerimi güncel tutmaya çalışıyorum. Listeme eklediğim şarkıları da sizlerle paylaşmak istedim!