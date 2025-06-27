onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Hafta Hangi Şarkıları Listeme Ekledim? (Kişisel Deneyim İçerir!)

etiket Bu Hafta Hangi Şarkıları Listeme Ekledim? (Kişisel Deneyim İçerir!)

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.06.2025 - 01:31

Günün her anında müzik dinlemeden bir yanım eksik hissediyorum. Müzik olmadan sanki yaptığım iş eksik oluyor ve tempom hemen düşüyor. Kendimi dinlediğim müziğe kaptırınca o an ne yapıyorsam hızlıca bitiriyorum. Ama her gün aynı şarkıları dinlemek de bir süre sonra verimimi düşürüyor. Müzik platformlarının oluşturduğu hazır listeler de güzel oluyor ama bezen sevmediğim şarkılar çıkınca sürekli elim sonraki şarkıya gidiyor.

İşte bu yüzden çalma listelerimi güncel tutmaya çalışıyorum. Listeme eklediğim şarkıları da sizlerle paylaşmak istedim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bob Seger & The Silver Bullet - Against The Wind

Bb trickz - Super

Bad Bunny - DtMF

The Handsome Family - Far From Any Road

The Shins - New Slang

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Modern Talking - Cheri Cheri Lady

Johnny Alf - Eu e a Brisa

João Gilberto - The Girl From Ipanema

Hozier - Nobody's Soldier

Charli xcx - Baby

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın