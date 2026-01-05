onedio
Bu Hafta Aşk Yeniden Yazılıyor! | 5–11 Ocak'ta 33300 ile Kalp Kodlarını Güncelle

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
05.01.2026 - 22:02

Kalbin İlahi Uyumla Buluştuğu Şifa Haftasına Hoş Geldin

5–11 Ocak haftası, enerjisel olarak kalp alanının yeniden yapılandırıldığı, geçmişten taşınan aşk yüklerinin çözüldüğü ve ilahi uyumlu aşk frekansının aktive edildiği özel bir zaman dilimi sunuyor.

Bu hafta yapılan çalışmalar yalnızca yeni bir aşkı hayatına çekmekle kalmaz;

mevcut ilişkilerde barışmailetişimin yumuşaması ve ruhsal hizalanma için de güçlü kapılar açar.

👉 Bu haftanın anahtar kodu: 33300

33300 Nedir ve Neden Bu Kadar Güçlü?

33300 Nedir ve Neden Bu Kadar Güçlü?

33300, aşk çalışmalarında kullanılan en saf, en temiz ve en kadersel sayı sekanslarından biri olarak kabul edilir.

Bu frekans:

  • 💗 Kalp çakrasını ilahi plana hizalar

  • ✨ Ruh eşleri arasındaki görünmez perdeleri kaldırır

  • 🔁 Aşkta tekrar eden kısır döngüleri çözer

  • ❓ “Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum?” sorusunun enerjetik kökünü temizler

33300’ün Gizli Kodu Ne Anlatıyor?

  • 333 → İlahi rehberlik, ruhsal destek, görünmeyen yardımlar

  • 00 → Sıfırlama, yeniden yazım, kader alanının temizlenmesi

Bu nedenle 33300 şu frekansı taşır:

“Aşk alanım ilahi düzenle yeniden yazılıyor.”

Bu Çalışma Kimler İçin? Kendine Sor:

  • Hayatına temiz, karşılıklı ve huzurlu bir aşk çekmek istiyor musun?

  • Eski bir ilişkiyle barışma ya da daha yumuşak bir iletişim niyetin var mı?

  • Aşkta hep aynı tip insanları çektiğini mi düşünüyorsun?

  • Kalbini kapattığını hissediyor ama yeniden açılmak mı istiyorsun?

👉 Eğer bu sorulardan en az biri “evet” ise, bu çalışma tam sana göre.

7 Günlük 33300 Aşk Suyu Çalışması

7 Günlük 33300 Aşk Suyu Çalışması

Bu çalışma, su hafızası üzerinden kalp alanına kodlama yapar.

Su, niyeti en hızlı taşıyan elementtir ve aşk çalışmalarında derin etki yaratır.

İhtiyacın Olanlar Çok Basit

  • 🥛 Cam bir bardak ya da cam şişe su

  • 🤍 Sessiz bir ortam

  • ⏰ Her gün aynı saat (tercihen sabah ya da gece)

Her Gün Aynı Şekilde Uygula

  • Suyu iki avucunun arasına al

  • Gözlerini kapat

  • Kalp bölgenize odaklan

  • Aşağıdaki sayı sekansını 33 kez suya oku:

33300 – 33300 – 33300

Okurken acele etme.

Her tekrar bir nefesle uyumlu olsun.

Suya Okuma Niyeti (En Kritik Adım)

Her gün başlamadan önce şu niyeti söyle:

“Kalp alanımı ilahi uyumlu aşka açıyorum.

Bana sevgiyle, dürüstlükle ve karşılıklı duygularla gelen tüm bağları kabul ediyorum.

Aşk benim için artık güvenli, dengeli ve şifalı.

33300 frekansı şimdi suya ve kalbime kodlanıyor.”

Sonrasında suyu yavaşça ve farkındalıkla iç.

7 Gün Boyunca Enerjide Ne Olur?

1. Gün

Geçmiş aşklardan kalan tortular temizlenmeye başlar.

2. Gün

Kalp duvarları yumuşar, savunmalar çözülür.

3. Gün

Bilinçaltındaki “hak etmiyorum” kodları açığa çıkar ve çözülür.

4. Gün

Karşı taraftan gelecek iletişim için enerji yolu açılır.

5. Gün

Ruh eşleri arasındaki bağ aktive olur.

6. Gün

Aşk alanın manyetik hale gelir.

7. Gün

Niyet mühürlenir ve ilahi zamana teslim edilir.

Çalışma Yaparken Bunlara Dikkat Et

  • Aynı anda başka aşk ritüelleriyle karıştırma

  • Negatif konuşmalardan ve eski hikâyeleri tekrar anlatmaktan kaçın

  • “Olacak mı?” sorgusunu bırak

  • Rüyalar, mesajlar, ani duygusal dalgalanmalar tamamen normaldir

Bu Çalışmanın Asıl Mesajı Şu

Bu ritüel birini zorla sana bağlamak için değil;

sana ait olan aşkın seni bulması için yapılır.

Şamanik ve kadim öğretiler der ki:

Gerçek aşk zorlanmaz, hatırlanır.

Kapanış Onaylaması (7. Günün Sonunda)

Bir kez söylemen yeterli:

“Aşk benim için artık kolay, gerçek ve karşılıklı.

Şükürler olsun, kabuldeyim.”

 Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

