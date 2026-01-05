Bu Hafta Aşk Yeniden Yazılıyor! | 5–11 Ocak’ta 33300 ile Kalp Kodlarını Güncelle

Bu çalışma, su hafızası üzerinden kalp alanına kodlama yapar.
Su, niyeti en hızlı taşıyan elementtir ve aşk çalışmalarında derin etki yaratır.
İhtiyacın Olanlar Çok Basit
Her Gün Aynı Şekilde Uygula
33300 – 33300 – 33300
Okurken acele etme.
Her tekrar bir nefesle uyumlu olsun.
Suya Okuma Niyeti (En Kritik Adım)
Her gün başlamadan önce şu niyeti söyle:
“Kalp alanımı ilahi uyumlu aşka açıyorum.
Bana sevgiyle, dürüstlükle ve karşılıklı duygularla gelen tüm bağları kabul ediyorum.
Aşk benim için artık güvenli, dengeli ve şifalı.
33300 frekansı şimdi suya ve kalbime kodlanıyor.”
Sonrasında suyu yavaşça ve farkındalıkla iç.
7 Gün Boyunca Enerjide Ne Olur?
1. Gün
Geçmiş aşklardan kalan tortular temizlenmeye başlar.
2. Gün
Kalp duvarları yumuşar, savunmalar çözülür.
3. Gün
Bilinçaltındaki “hak etmiyorum” kodları açığa çıkar ve çözülür.
4. Gün
Karşı taraftan gelecek iletişim için enerji yolu açılır.
5. Gün
Ruh eşleri arasındaki bağ aktive olur.
6. Gün
Aşk alanın manyetik hale gelir.
7. Gün
Niyet mühürlenir ve ilahi zamana teslim edilir.
Çalışma Yaparken Bunlara Dikkat Et
Aynı anda başka aşk ritüelleriyle karıştırma
Negatif konuşmalardan ve eski hikâyeleri tekrar anlatmaktan kaçın
“Olacak mı?” sorgusunu bırak
Rüyalar, mesajlar, ani duygusal dalgalanmalar tamamen normaldir
Bu Çalışmanın Asıl Mesajı Şu
Bu ritüel birini zorla sana bağlamak için değil;
sana ait olan aşkın seni bulması için yapılır.
Şamanik ve kadim öğretiler der ki:
Gerçek aşk zorlanmaz, hatırlanır.
Kapanış Onaylaması (7. Günün Sonunda)
Bir kez söylemen yeterli:
“Aşk benim için artık kolay, gerçek ve karşılıklı.
Şükürler olsun, kabuldeyim.”
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA