Bu Güzel Eylül Günlerinde Kişisel Bakımında Ekstra Dikkat Etmen Gerekenler

Sultan Oğuz
01.09.2025 - 10:48

Yazın sıcak havasını geride bırakırken geçiş döneminde cildimize ve saçımıza ekstra özen göstermek gerekiyor. Bedenimiz, sonbaharın değişken havasına ayak uydurmaya çalışırken farklı bir bakım rutiniyle desteklenmeye ihtiyaç duyduğundan seni hem iyi hissettirecek hem de bu güzel Eylül günlerini en keyifli şekilde karşılamana yardımcı olacak tüyoları derledik. İşte detaylar!

1. Hafif peeling’lerle cildinin canlılığını geri kazan.

Cildin sonbahara geçerken biraz soluk görünmeye başladıysa hafif bir peeling harika bir kurtarıcı olur. Bu dönemde cildin biraz hassaslaşabileceğinden sert ürünlerden uzak durmaya çalış. Onun yerine nazik granüllü peeling'ler ile cildini ölü derilerden arındır, böylece cildin daha pürüzsüz ve ışıl ışıl görünürken tahriş olmaz.

2. Güneş koruyucuyu kremini ihmal etme.

“Hava zaten kapalı' ya da 'güneş yok artık” diye düşünmek Eylül’de yapabileceğin en büyük hatalardan biri olur. UV ışınları yılın her günü cildi etkilediğinden özellikle sabah işe ya da okula giderken SPF 30 veya daha yüksek faktörlü bir güneş kremi sür. Bu sayede hem cildin daha uzun süre canlı görünür hem de yazdan kalma parlaklığını daha uzun süre koruyabilirsin.

3. Banyo keyfini küçük ritüellere dönüştür.

Eylül akşamlarında biraz gevşemek ve stresten arınmak için küveti sıcacık suyla doldurup içine keyifli bir banyo topu atmayı dene. Kendini köpüklerin içine bırakırken rengarenk suyun ve mis gibi kokuların tadını çıkar. Çünkü kendine ayırdığın bu kısa zaman seni öyle rahatlatacak ki günün stresini tamamen unutacaksın.

4. Saçlarını sonbahara hazırla.

Deniz suyu, güneş ve klor yaz boyunca saçlarının ihtiyacı olan tüm nemi alıp götürmüş olabilir. Eğer yaz boyunca deniz, güneş ve klor saçlarını yıprattıysa eylül ayı onları onarmak açısından çok iyi bir zaman. Bunun için haftada bir saç maskesi veya besleyici yağ uygulayarak saçlarını kısa sürede yeniden parlak, yumuşak ve güçlü hale getirebilirsin!

5. Ilık duşla saçını ve cildini koru.

Soğuyan havalarda sıcak suyun cazibesine kapılmak çok kolay ama sıcak su cildin ve saçın nemini hızla yok eder. Bu nedenle eylül ayında alışkanlıklarını biraz değiştirip ılık suyla duş almayı denersen cildinin ve saçının çok daha yumuşak kaldığını göreceksin. Ayrıca hoş kokulu bir duş jeli kullanarak hem cildini nazikçe temizler hem de gün boyu kendini daha ferah hissedersin.

6. Ellerine özel ilgi göster.

Yaz boyunca belki çok dikkat etmedin ama serinleyen havalardan en hızlı etkilenen yer genellikle eller olur. Ayrıca bu dönemde elerinin daha sık kuruduğunu ve çatlamaya başladığını da fark edebilirsin. Bu yüzden hem hoş kokulu bir parfümlü sabun kullanarak ellerini temizleyip bakım yapabilir hem de minik bir krem desteğiyle ellerinin çok daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsin.

7. Kuru fırçalamayla ölü derileri atıp dolaşımını artır.

Eylül’de cildini canlandırmak için kuru fırçalama yöntemini deneyebilirsin! Sabahları ve akşamları kuru fırçayla kalbe doğru ve dairesel hareketlerle vücudunu nazikçe fırçalayarak hem kan dolaşımını hızlandırır hem de ölü deri hücrelerden arındırırsın. Düzenli yaptığında cildinin daha yumuşak, pürüzsüz ve ışıl ışıl göründüğünü fark edeceksin!

8. Dudaklarına bakım yapmayı unutma.

Eylül rüzgarında eller kadar dudaklar da kısa sürede etkileniyor. Çatlamış veya kurumuş dudaklarla uğraşmamak için çantanda hep minik bir dudak balmı olsun. Gün boyunca sık sık uygula ki hem dudakların yumuşacık kalsın hem de makyaj yaptığında çok daha pürüzsüz görünsün.

9. Mevsim geçişinde beslenmene çok dikkat et et.

Kişisel bakım sadece dışarıdan olmaz cildini içeriden de desteklemen cildin ve beden sağlığın için çok önemli. Bu yüzden eylül ayında bol bol su içmek, mevsim meyve ve sebzelerini tüketmek sadece enerjini yükseltmekle kalmaz cildinin daha canlı, saçlarınınsa daha parlak görünmesine yardımcı olur.

10. Gece bakım rutinini yapmayı ihmal etme.

Serin eylül geceleri, cildinin en çok neme ihtiyaç duyduğu zamanlar. Bu yüzden gece boyunca cildini beslemek ve onarmak için iyi bir bir nemlendirici gece kremi veya uyku maskesi sürmeye başla. Bu sayede sabah uyandığında cildinin daha canlı olduğunu ve kendini çok daha iyi hissettiğini göreceksin!

