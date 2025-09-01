Bu Güzel Eylül Günlerinde Kişisel Bakımında Ekstra Dikkat Etmen Gerekenler

“Hava zaten kapalı' ya da 'güneş yok artık” diye düşünmek Eylül’de yapabileceğin en büyük hatalardan biri olur. UV ışınları yılın her günü cildi etkilediğinden özellikle sabah işe ya da okula giderken SPF 30 veya daha yüksek faktörlü bir güneş kremi sür. Bu sayede hem cildin daha uzun süre canlı görünür hem de yazdan kalma parlaklığını daha uzun süre koruyabilirsin.