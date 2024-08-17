Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Sosyal Anksiyeten Var Demektir!

Sosyal anksiyete, seninle birlikte yaşamaya devam ediyor. Evet, kabul etmek zor ama senin, rahat nefes alabileceğin, kendini güvende hissedebileceğin alanlara ihtiyacın var. Herkesin yanında, her ortamda, tam anlamıyla kendin gibi olamıyorsun. Kendini bir vitrin mankeni gibi hissediyor, herkesin seni izlediğini düşünüyorsun. Bu durum, seni rahatsız ediyor, huzurunu kaçırıyor. İnsanların ne düşündüğü, senin için öylesine önemli ki, hayatını bu düşüncelere göre şekillendiriyorsun. Onların fikirleri, senin yaşam rotanı belirliyor. Kendi sesini duymak yerine, başkalarının seslerine kulak veriyorsun. Bu durum, seni sen olmaktan çalıyor ve kendi benliğinden uzaklaştırıyor. Her ne kadar bu durum seni zorlasa da, unutma ki sen yalnız değilsin. Sosyal anksiyete, birçok insanın hayatında var olan bir durum. Kendi içindeki savaşı kazanmak için, öncelikle kendini olduğun gibi kabul etmelisin. Kendine karşı dürüst olmalı, hislerini ve düşüncelerini saklamamalısın. Kendini olduğun gibi sevmeyi öğrenmelisin. Çünkü sen, sen olduğun için özelsin ve kimsenin seni değerlendirmesi, senin değerini belirleyemez. Kendi değerini kendin belirlemelisin. Unutma, sen yeterince güçlü ve değerlisin.