Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Sosyal Anksiyeten Var Demektir!
Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Sosyal Anksiyeten Var Demektir!
Bu davranışlardan yaptıklarına göre sosyal anksiyeten var mı?
Haydi testeee!
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Bu davranışlardan hangilerine sahipsin?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Senin sosyal anksiyeten yok!
Senin sosyal anksiyeten var!
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