Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Sosyal Anksiyeten Var Demektir!

Sosyal anksiyete, seninle karşılaştığında titreyerek geri adım atmalı. Her ortamda, her durumda, her zaman kendin gibi olmayı başarırsın ve bu özgüveninle herkesi etkileyerek kendini kanıtlarsın. İnsanların ne düşündüğü, ne gördüğü senin için önemsiz. Sen, kendi dünyanda, kendi kurallarınla yaşarsın. Kendini nasıl mutlu ve iyi hissedersen, o şekilde davranır, onu giyer ve onu yaparsın. Yeni insanlarla tanışmayı seversin, bu senin enerjini yükseltir. Girdiğin her ortamı, sıcak gülümsemen ve içten tavrınla neşelendirirsin. Sanki herkes seninle birlikte güler, seninle birlikte dans eder. Sen, sadece sen olduğun için, herkesin gözdesi olmayı başarırsın. Kendine has tarzınla, herkesi kendine hayran bırakırsın. Sosyal anksiyete senden korkmalı, çünkü sen her zaman kendi güneşinle aydınlanırsın.