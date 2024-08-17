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Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Sosyal Anksiyeten Var Demektir!

Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Sosyal Anksiyeten Var Demektir!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
17.08.2024 - 15:01

Bu davranışlardan yaptıklarına göre sosyal anksiyeten var mı?

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Senin sosyal anksiyeten yok!

Sosyal anksiyete, seninle karşılaştığında titreyerek geri adım atmalı. Her ortamda, her durumda, her zaman kendin gibi olmayı başarırsın ve bu özgüveninle herkesi etkileyerek kendini kanıtlarsın. İnsanların ne düşündüğü, ne gördüğü senin için önemsiz. Sen, kendi dünyanda, kendi kurallarınla yaşarsın. Kendini nasıl mutlu ve iyi hissedersen, o şekilde davranır, onu giyer ve onu yaparsın. Yeni insanlarla tanışmayı seversin, bu senin enerjini yükseltir. Girdiğin her ortamı, sıcak gülümsemen ve içten tavrınla neşelendirirsin. Sanki herkes seninle birlikte güler, seninle birlikte dans eder. Sen, sadece sen olduğun için, herkesin gözdesi olmayı başarırsın. Kendine has tarzınla, herkesi kendine hayran bırakırsın. Sosyal anksiyete senden korkmalı, çünkü sen her zaman kendi güneşinle aydınlanırsın.

Senin sosyal anksiyeten var!

Sosyal anksiyete, seninle birlikte yaşamaya devam ediyor. Evet, kabul etmek zor ama senin, rahat nefes alabileceğin, kendini güvende hissedebileceğin alanlara ihtiyacın var. Herkesin yanında, her ortamda, tam anlamıyla kendin gibi olamıyorsun. Kendini bir vitrin mankeni gibi hissediyor, herkesin seni izlediğini düşünüyorsun. Bu durum, seni rahatsız ediyor, huzurunu kaçırıyor. İnsanların ne düşündüğü, senin için öylesine önemli ki, hayatını bu düşüncelere göre şekillendiriyorsun. Onların fikirleri, senin yaşam rotanı belirliyor. Kendi sesini duymak yerine, başkalarının seslerine kulak veriyorsun. Bu durum, seni sen olmaktan çalıyor ve kendi benliğinden uzaklaştırıyor. Her ne kadar bu durum seni zorlasa da, unutma ki sen yalnız değilsin. Sosyal anksiyete, birçok insanın hayatında var olan bir durum. Kendi içindeki savaşı kazanmak için, öncelikle kendini olduğun gibi kabul etmelisin. Kendine karşı dürüst olmalı, hislerini ve düşüncelerini saklamamalısın. Kendini olduğun gibi sevmeyi öğrenmelisin. Çünkü sen, sen olduğun için özelsin ve kimsenin seni değerlendirmesi, senin değerini belirleyemez. Kendi değerini kendin belirlemelisin. Unutma, sen yeterince güçlü ve değerlisin.

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