Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kendini Sevmiyorsun Demektir!

Kendinle ilgili ilk düşündüğün şeyler genellikle hataların, eksiklerin ya da yetersizliklerin oluyor. Herkesin seni yargıladığını sanıyorsun ama aslında en büyük yargılayan sensin. Küçük bir başarısızlıkta bile kendini yerden yere vuruyor, geçmişte yaptığın hataları tekrar tekrar hatırlıyor ve bunları kişisel bir yetersizlik olarak algılıyorsun. Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslaman, değersizlik hissini besliyor. Bazen sosyal medyada gördüğün bir hayat bile gününü mahvetmeye yetiyor. Oysa senin değerini, ne kadar çalıştığın, ne kadar empati kurduğun, ne kadar iyi niyetli olduğun belirler dış etkenler değil. Kendini sevmemek, seni yorgun, güvensiz ve kararsız biri haline getiriyor olabilir. Ama bu değiştirilemez bir şey değil. Kendinle barışmak, mükemmel olmakla değil, insan olduğunu kabul etmekle başlar. Artık kendini hırpalamayı bırakmanın zamanı gelmedi mi? İçindeki sesi yumuşat. Sen, düşündüğünden çok daha fazlasısın.