Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kendini Sevmiyorsun Demektir!

Sena Erdoğdu
10.08.2025 - 14:01

Her gün kendimizle baş başayız... Ama bu beraberlik ne kadar sağlıklı? Farkında olmadan yaptığımız bazı davranışlar, aslında öz değerimizi sorguladığımızın sinyallerini veriyor olabilir. Sürekli kendini eleştirmen, başkalarını memnun etmeye çalışırken kendini unutman ya da başarılarını küçümsemen... Tüm bunlar, derinlerde bir yerde 'Kendimi sevmiyorum' diyen iç sesin yankısı olabilir mi?

Bu davranışlardan hangilerini yapıyorsun?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Sen kendini seviyorsun!

Kendi ihtiyaçlarını hep en sona atıyor, herkese “evet” derken kendine “hayır” diyorsun. En yakınındaki insanlara gösterdiğin anlayışı, kendine göstermekte zorlanıyorsun. Hatalarını affetmiyor, duygularını bastırıyor ve sürekli “daha iyi” olman gerektiğine inanıyorsun. Bu, düşük öz-değer hissinin bir yansıması. Kendini yeterince sevilmeye, anlaşılmaya ve kabul edilmeye layık görmüyorsun. Belki de geçmişte yaşadığın bazı olaylar bu duyguların temelini attı; ama bu geçmiş, bugünkü değerini belirlemez. Kendini sevmemek, duygusal ilişkilerde de sürekli “yetmeyen” biri olduğunu hissettirebilir. Sevgi ararken bile, önce kendi içinde sevgi eksikliği yaşıyorsun. Oysa sen, sadece var olduğun için bile sevgiye layıksın. Kusurlarınla, zaaflarınla, her halinle tam ve yeterlisin. Kendine biraz merhamet göster. Başkalarına sunduğun o güzel enerjiyi bir günlüğüne bile olsa kendine yönelt. Çünkü sen de hak ediyorsun hem de fazlasıyla.

Sen kendini sevmiyorsun!

Kendinle ilgili ilk düşündüğün şeyler genellikle hataların, eksiklerin ya da yetersizliklerin oluyor. Herkesin seni yargıladığını sanıyorsun ama aslında en büyük yargılayan sensin. Küçük bir başarısızlıkta bile kendini yerden yere vuruyor, geçmişte yaptığın hataları tekrar tekrar hatırlıyor ve bunları kişisel bir yetersizlik olarak algılıyorsun. Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslaman, değersizlik hissini besliyor. Bazen sosyal medyada gördüğün bir hayat bile gününü mahvetmeye yetiyor. Oysa senin değerini, ne kadar çalıştığın, ne kadar empati kurduğun, ne kadar iyi niyetli olduğun belirler dış etkenler değil. Kendini sevmemek, seni yorgun, güvensiz ve kararsız biri haline getiriyor olabilir. Ama bu değiştirilemez bir şey değil. Kendinle barışmak, mükemmel olmakla değil, insan olduğunu kabul etmekle başlar. Artık kendini hırpalamayı bırakmanın zamanı gelmedi mi? İçindeki sesi yumuşat. Sen, düşündüğünden çok daha fazlasısın.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
