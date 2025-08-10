Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kendini Sevmiyorsun Demektir!
Her gün kendimizle baş başayız... Ama bu beraberlik ne kadar sağlıklı? Farkında olmadan yaptığımız bazı davranışlar, aslında öz değerimizi sorguladığımızın sinyallerini veriyor olabilir. Sürekli kendini eleştirmen, başkalarını memnun etmeye çalışırken kendini unutman ya da başarılarını küçümsemen... Tüm bunlar, derinlerde bir yerde 'Kendimi sevmiyorum' diyen iç sesin yankısı olabilir mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu davranışlardan hangilerini yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen kendini seviyorsun!
Sen kendini sevmiyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın