Bu Buluş Hangi Yüzyılda Yapıldı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
09.08.2025 - 15:01

İnsanlık tarihini şekillendiren buluşlar, bazen dünyayı kökten değiştiren dönüm noktaları olmuştur. Ama bu önemli keşifler tam olarak ne zaman gerçekleşti? Orta Çağ’da mı? Sanayi Devrimi’nin patladığı 18. yüzyılda mı? Yoksa çok daha yakın zamanlarda mı? Bu testte, çeşitli tarihi buluşları ve icatları göreceksin. Görevin, bu önemli gelişmelerin hangi yüzyılda yapıldığını tahmin etmek! Hem tarih bilginizi test edecek hem de geçmişe keyifli bir yolculuk yapacaksın.

1. Matbaa hangi yüzyılda icat edilmiştir?

2. Telefon icadı hangi yüzyılda gerçekleşmiştir?

3. Buhar makinesi hangi yüzyılda icat edilmiştir?

4. İnternetin temelleri hangi yüzyılda atılmıştır?

5. Uçak ilk kez hangi yüzyılda uçurulmuştur?

6. Kamera (fotoğraf makinesi) hangi yüzyılda icat edilmiştir?

7. Tekerleğin icadı hangi yüzyıla dayanmaktadır?

8. Atom bombası hangi yüzyılda geliştirilmiştir?

9. İlk banka kartı (debit card) hangi yüzyılda kullanılmaya başlandı?

10. İlk gözlük hangi yüzyılda kullanılmıştır?

Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
