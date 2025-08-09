Bu Buluş Hangi Yüzyılda Yapıldı?
İnsanlık tarihini şekillendiren buluşlar, bazen dünyayı kökten değiştiren dönüm noktaları olmuştur. Ama bu önemli keşifler tam olarak ne zaman gerçekleşti? Orta Çağ’da mı? Sanayi Devrimi’nin patladığı 18. yüzyılda mı? Yoksa çok daha yakın zamanlarda mı? Bu testte, çeşitli tarihi buluşları ve icatları göreceksin. Görevin, bu önemli gelişmelerin hangi yüzyılda yapıldığını tahmin etmek! Hem tarih bilginizi test edecek hem de geçmişe keyifli bir yolculuk yapacaksın.
1. Matbaa hangi yüzyılda icat edilmiştir?
2. Telefon icadı hangi yüzyılda gerçekleşmiştir?
3. Buhar makinesi hangi yüzyılda icat edilmiştir?
4. İnternetin temelleri hangi yüzyılda atılmıştır?
5. Uçak ilk kez hangi yüzyılda uçurulmuştur?
6. Kamera (fotoğraf makinesi) hangi yüzyılda icat edilmiştir?
7. Tekerleğin icadı hangi yüzyıla dayanmaktadır?
8. Atom bombası hangi yüzyılda geliştirilmiştir?
9. İlk banka kartı (debit card) hangi yüzyılda kullanılmaya başlandı?
10. İlk gözlük hangi yüzyılda kullanılmıştır?
