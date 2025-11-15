Bu Albümlerin Kime Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
Yine keyifli bir müzik testi daha! Her gün dinlediğimiz şarkıların bulunduğu albümlerin kime ait olduğunu bilmeden dinliyoruz belki. Ama bu sefer seni zorlayabilecek bir test ile geldik!
1. Konuşmadığımız Şeyler Var
2. ANTI
3. Future Nostalgia
4. After Hours
5. Sana Neler Edeceğim
6. When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
7. Melodrama
8. Hot Fuss
9. A Brief Inquiry Into Online Relationships
10. Hurry Up, We’re Dreaming
