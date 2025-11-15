onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Albümlerin Kime Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Albümlerin Kime Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
15.11.2025 - 22:01

Yine keyifli bir müzik testi daha! Her gün dinlediğimiz şarkıların bulunduğu albümlerin kime ait olduğunu bilmeden dinliyoruz belki. Ama bu sefer seni zorlayabilecek bir test ile geldik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Konuşmadığımız Şeyler Var

2. ANTI

3. Future Nostalgia

4. After Hours

5. Sana Neler Edeceğim

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

7. Melodrama

8. Hot Fuss

9. A Brief Inquiry Into Online Relationships

10. Hurry Up, We’re Dreaming

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın