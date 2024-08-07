Borsada Zengin Olabilir misin?
Borsada Zengin Olabilir misin?
Borsa, büyük kazançlar elde edebileceğiniz, ancak aynı zamanda büyük riskler taşıyan bir alan. Peki, sen borsada zengin olabilir misin? Yatırım yapma tarzını, risk alma kapasiteni ve finansal zekanı ölçerek bunu keşfet!
Haydi teste!
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1. Yatırım yaparken en çok neye dikkat edersin?
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2. Ne kadar risk almaya hazırsın?
3. Borsada en çok hangi sektörle ilgilenirsin?
4. Bir hisse senedinin değer kazandığını gördüğünde ne yaparsın?
5. Borsadaki yatırımlarını ne sıklıkla kontrol edersin?
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6. Finansal haberleri ve analizleri ne kadar takip edersin?
7. Çeşitlendirilmiş bir portföy mü, yoksa tek bir hisse mi tercih edersin?
8. Ani piyasa düşüşlerine nasıl tepki verirsin?
9. Borsa yatırımlarında danışmanlık alır mısın?
10. Hangi yatırım stratejisine inanırsın?
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Borsa uzmanı!
Tecrübeli yatırımcı!
Temkinli yatırımcı
Borsa acemisi!
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