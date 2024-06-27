Yaşam Tarzına Göre Hangi Ülkede Yaşamalısın?
Yaşam Tarzına Göre Hangi Ülkede Yaşamalısın?
Her insanın yaşam tarzı farklıdır ve bu tarz genellikle kişinin değerleri, tercihleri ve hayata bakış açısını yansıtır. Bu testte, senin yaşam tarzını hangi ülkeye daha yakın olduğunu öğreneceksin!
Haydi teste!
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1. Hafta içi akşamları genellikle ne yapıyorsun?
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2. Tatilde tercih ettiğin aktiviteler nelerdir?
3. Sosyal ortamlarda nasıl davranırsın?
4. Yeni bir şey öğrenmek veya deneyimlemek senin için hangisidir?
5. Gündelik hayatta neye değer verirsin?
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6. Stresle başa çıkmak için tercih ettiğin aktiviteler nelerdir?
7. Yemek kültürü sana ne anlatır?
8. Hobi olarak ne yapmaktan hoşlanırsın?
9. Geleceğe dair hedeflerin nelerdir?
10. İdeal bir yaşam ortamı nasıl olmalı?
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Avustralya
Fransa
İsviçre
Japonya
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